У Римі розпочалася конференція про безпеку дітей в Інтернеті

Боротьбі з пагубним впливом на дітей в мережі буде присвячений міжнародний конгрес під назвою «Гідність дитини в цифровому світі», що від 3 по 6 жовтня 2017 р. проходить в Папському Григоріанському університеті в Римі. Ініціатором заходу став Центр захисту дитини, що діє при цьому навчальному закладі. Про це інформує Радіо Ватикану.

Серед 3,2 мільярда користувачів мережі Інтернет у світі, понад чверть становлять діти. Нові форми деструктивної поведінки й зловживання, такі як тролінг, кібер-знущання, сексуальний шантаж і онлайн-зваблення, несуть загрозу понад 800 мільйонам неповнолітніх користувачів.

У конгресі беруть участь понад 140 вчених та експертів світового рівня, визнаних в академічному середовищі, в світі економіки та представниками громадянського суспільства, а також високопоставлені політики й представники релігійних спільнот з усього світу, які мають на меті запропонувати практичні заходи для захисту дітей в мережі. В останній день конгресу заплановане представлення «Декларації гідності неповнолітньої особи у цифровому світі», що відбудеться під час аудієнції з Папою Франциском.

«Конгрес пропонує унікальну платформу для інтенсивного обміну знаннями і досвідом про загрози та заходи щодо захисту дітей в цифровому світі», – зазначає голова Центру захисту дітей отець Ганс Цольнер, ТІ, в комюніке з нагоди скликання конференції.

Міністр Великобританії з питань інтернет-безпеки та захисту Йоанна Шільдс, слова якої наводить прес-реліз, підкреслює, що наше суспільство, дедалі більше взаємопов’язане завдяки інтернету, дає дітям багато можливостей, але, одночасно, створює ризики, що загрожують їхній безпеці та благополуччю. «Щоб знайти відповіді на зростаючі глобальні загрози, нам необхідно створити широку коаліцію урядових і релігійних провідників, вчених і лідерів бізнесу, направлену на захист гідності дитини в цифрову епоху», – підкреслила вона.

Центр захисту дітей (ЦЗД), що діє при Інституті психології в Папському Григоріанському університеті, займає центральне місце в глобальній боротьбі з жорстоким поводженням з дітьми. Центр займається захистом і благополуччям дітей у всьому світі. Він надає інформацію про проблеми сексуального насильства та інших форм жорстокого поводження та пропонує заходи щодо запобігання. Діяльність ЦЗД включає в себе навчання, професійну підготовку, міждисциплінарні дослідження, докторантуру та конференції.