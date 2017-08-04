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Стартап, який дозволяє вірянам різних конфесій молитись онлайн, отримав $2 млн інвестицій
9 серпня 2017, 11:23 | Релігійні мас-медіа та Інтернет | 0 | | Код для блогу | |
Pray.com, міжконфесійний мобільний додаток, який допомагає релігійним лідерам підтримувати зв’язок із своїми прихожанами, збільшить свою команду після отримання $2 млн посівного інвестування. Останній раунд фінансування очолила стартап студія Science. Про це повідомляє Mind з посиланням на TechCrunch.
Заснований минулого року, додаток дозволяє духовним лідерам надсилати своїм громадам заклики до молитви та контент, який надихає. Pray.com також має інструменти для створення групових чатів та благодійних пожертвувань.
Генеральний директор Стів Гатена вирішив створили цей додаток після того, як йому вдалось оговтатись після ряду втрат, включно із отриманими серйозними травмами, які поставили хрест на його подальшій кар’єрі у Військово-повітряних силах, а також смертю його друга та наставника, пілота гелікоптера Алана Пурвіна.
Церкви та інші релігійні організації часто використовують широкий спектр каналів, щоб підтримувати зв’язок з їхніми громадами: текстові повідомлення, молитовні «гарячі лінії», стріми на YouTube та облікові записи у соцмережах. Великою проблемою для багатьох організацій стає керування груповими комунікаціями, оскільки багато компаній запускають кілька груп підтримки одночасно.
Програма Pray.com надає їм індивідуальний інструмент для платформи. Три основні риси додатку включають спільні молитви, невеликі чат-групи та трансляції духовних лідерів.
Під час бета-тесту додатку, більше 100 спільнот різних розмірів випробували як працює Pray.com.
Пітер Фем, співзасновник Science, зазначає що духовні лідери вже добре володіють соціальними мережами, такими як Facebook, Twitter, Instagram, та Youtube, але до появи Pray.com вони не мали єдиної центральної платформи, яка б спеціалізувалась на релігійних організаціях.
«Стів є одним із тих рідкісних керівників, який має власне бачення і прагне змінити світ, – говорить Фем. – Враховуючи хаос, який панує у світі, я думаю, що Pray.com – це те, що потрібно зараз усім».
Повідомляється, що стартап, за умови досягнення необхідного масштабу для монетизації, впровадить також і платні послуги для організацій.
Як повідомлялось, минулого року у терміналах Львову серед традиційний послуг для оплати додались нові: внесення готівки для оплати молитов.
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