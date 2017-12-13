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Порошенко привітав юдеїв з Ханукою
13 грудня 2017, 13:02 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Президент України Петро Порошенко привітав українських юдеїв із свтом Хануки. Текст привітання оприлюднено на сайті Глави держави.
«У ці святкові дні бажаю вашим родинам радості, злагоди та щедрої долі. Нехай світло Хануки надасть кожному сил та впевненості подолати виклики та випробовування, що постали перед нашою країною», - побажав Порошенко.
Глава держави зазначив, що юдейська громада, яка є невід’ємною складовою українського суспільства, сьогодні бореться за свободу, незалежність та цілісність України.
«Впевнений, що наша єдність, наполегливість та рішучість на цьому шляху є запорукою розбудови європейського майбутнього Української держави», - наголосив Президент.
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Как видим, ув. Михаил, судя по всему, имеет (или когда-то имел) свободный доступ к этому - сверхсекретному реестру (списку) "лучших и ценнейших агентов" КГБ! Видать, сам состоял на службе |
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