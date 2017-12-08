В УГКЦ встановили нове свято - Матері Божої Неустанної Помочі

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) 11 грудня підписав декрет встановлення свята Матері Божої Неустанної Помочі. Про це повідомляє офіційний сайт УГКЦ. Свято Матері Божої Неустанної Помочі відзначатимуть у першу неділю липня.

«Зважаючи на поширення серед наших вірних культу Матері Божої Неустанної Помочі, з урахуванням норми канону 40, § 1 Кодексу канонів Східних Церков (ККСЦ), Синод Єпископів УГКЦ, що відбувся в престольному граді Львові 3–12 вересня 2017 року Божого, відповідно до припису кан. 880, § 2 ККСЦ, установив свято Матері Божої Неустанної Помочі (н. 7).

Ми, владою нам даною, відповідно до норми кан. 112 ККСЦ, задля духовного блага наших вірних проголошуємо свято Матері Божої Неустанної Помочі і постановляємо його святкування в першу неділю липня.

Патріаршій літургійній комісії доручаємо опрацювати богослужбові тексти цього свята.

Цей декрет набирає чинності через два місяці від дня його електронного опублікування на офіційному веб-сайті Української Греко-Католицької Церкви (ugcc.ua) (див. кан. 15 Канонів партикулярного права УГКЦ)», - йдеться у повідомленні.

Офіційний сайт УГКЦ також нагадує, що 11 грудня 1865 року папа Пій ІХ передав оригінал чудотворної ікони Матері Божої Неустанної Помочі Згромадженню отців редемптористів.

Завдяки праведному митрополиту Андреєві Шептицькому та місійній праці редемптористів Матір Божа Неустанної Помочі, прославлена в однойменній іконі, стала відомою в Україні. Відтоді на її честь було зведено багато храмів, у 1927 році засновано Братство Матері Божої Неустанної Помочі, видано наукові праці, публікації, зокрема відомий твір бл. Василія Величковського «Історія чудотворної ікони Матері Божої Неустанної Помочі» та написано літургійні тексти.

Нині, святкуючи 150-літній ювілей вшанування Матері Божої Неустанної Помочі, її ікону можна побачити у храмах різних конфесій, а також у численних домівках вірян в Україні та поза її межами.