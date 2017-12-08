Сьогодні Церква вшановує святого Климента Римського - першого священномученика на українській землі

Християни східної традиції 8 грудня вшановують святого Климента, життя і смерть якого пов’язані з Україною. Його мощі й досі зберігаются у Києво-Печерській лаврі.

Святість цього Христового подвижника також визнає Західна Церква і пам’ять його відзначає 23 листопада.

Святий Климент був четвертим Римським Архиєреєм, він очолював Церкву з 92 по 101 роки - задовго до її розділення на Католицьку та Православну. За твердженням Тертуліана, Климента Римського рукоположив святий Петро. Як свідчать ранньохристиянські джерела, майбутній Папа походив із знатної родини. Коли Клименту виповнилося 24 роки, він довідався про прихід Христа і захотів дізнатися про його вчення докладніше. Для цього Климент відправився на схід: в Олександрії він слухав проповіді апостола Варнави, а в Юдеї знайшов святого апостола Петра, прийняв від нього хрещення і приєднався до його учнів.

Згодом Климент став одним з найближчих сподвижників Петра, був висвячений ним на єпископа, а близько 91 року очолив Римську Церкву.

Під час чергових гонінь на Церкву у Римській імперії перед Климентом постав непростий вибір – принести жертвоприношення поганським богам чи відправитися на заслання. Святий обрав останнє. Його заслали у Крим, у Херсонес, що тоді був околицею імперії та місцем заслання християн.

Незважаючи на каторжну працю в каменоломнях Херсонеса, Климент продовжив християнську проповідь. Кожного дня він хрестив до 500 язичників із навколишніх місць. Число новонавернених на півострові стрімко зростало і згодом християни для своїх потреб облаштували 75 нових церков а ще поруйнували язичницькі капища та порозбивали ідоли.

Для наведення порядку у Херсонес імператор скерував свого посланника, який наказав прив’язати Климента до якоря і втопити у морі, аби його послідовники не змогли знайти тіла.

Однак за молитвам учнів Климента і решти народу, море відступило від берега на 500 метрів, і люди знайшли тіло мученика. Протягом семи століть - аж до царювання візантійського імператора Никифора I- море щороку відступало на кілька днів, даючи вірним можливість приходити та вклонитися святому.

Святого Климента з найдавніших часів вшановували в Україні. Його мощі зберігалися спершу у Десятинній церкві. У Києво-Печерській лаврі нині можна вклонитися Чесній голові святого.

На гербі міста Інкерман (Крим) зображено Климента І, що нагадує про зв’язок святого з Херсонесом.