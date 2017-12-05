Сьогодні християни східного обряду вшановують пам'ять святої Катерини

7 грудня 2017, 08:49 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Катерина.jpgСвята великомучениця Катерина була дочкою правителя Олександрії Єгипетської Конста. Дівчина була рідкісної краси та розуму, досконало знала твори всіх язичницьких письменників і філософів, твори мудреців давнини, відомих лікарів, а також володіла іноземними мовами. Вона оголосила батькам, що погодиться вийти заміж лише за того, хто перевершить її в знатності, багатстві, красі і мудрості.

Один святий старець сказав Катерині, що він знає Юнака, Котрий перевершує її в усьому, і вручив їй ікону Божої Матері з Богонемовлятом Ісусом на руках. Свята Катерина молилася всю ніч і удостоїлася бачити Матір Божу, Яка просила Свого Сина подивитися на Катерину на колінах, але Немовля відвернув Своє лице.

Коли старець навчив святу таємниць християнської віри і здійснив над нею таїнство хрещення, їй знову було видіння Пресвятої Богородиці з Немовлям. Тепер Господь ласкаво дивився на неї і дав їй перстень, заручивши її з Собою.

У той час в Олександрії було пишне язичницьке свято. Свята Катерина безбоязно пішла до головного жерця - імператора Максиміана, сповідала свою віру і мудро викрила омани язичників. Краса дівчини полонила правителя. Максиміан спробував спокусити святу Катерину багатством і славою. Отримавши гнівну відмову, імператор піддав святу жорстоким мукам, а потім кинув у темницю. Наступного дня мученицю знову привели на судилище. Під загрозою колесування їй запропонували принести жертву язичницьким богам, але Ангел розтрощив знаряддя страти. Свята Катерина твердо визнала вірність Христу і з молитвою до Нього сама поклала голову на плаху під меч ката.

Мощі святої Катерини були перенесені Ангелами до Синайської гори. У VI столітті за одкровенням були знайдені глава і ліва рука святої мучениці і з почестями перенесені в новостворений храм Синайського монастиря, побудованого імператором Юстиніаном.

Святу Катерину шанують і на Сході, і на Заході. У західній традиції вона вважається покровителькою навчання, в східній, православній, - захисницею під час вагітності та пологів. На Русі напередодні свята дівчата постили і молилися святій Катерині про вдале заміжжя. 

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теги до статті:Св. Катерина Єгипетська
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