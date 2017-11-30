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2 грудня вступає в силу закон про офіційний вихідний на Різдво 25 грудня
2 грудня 2017, 11:02 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Закон про введення вихідного дня 25 грудня опубліковано у виданні Голос України від 1 грудня 2017 року. Він вступить в силу сьогодні – 2 грудня.
Відповідним законом вносяться зміни до ст.73 Кодексу законів про працю України.
Кабінет міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цього закону має привести свої нормативно-правові акти у відповідності з цим законом, забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому закону.
Відтепер вихідний 2 травня скасовується, святковим днем залишається 1 травня – День праці.
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