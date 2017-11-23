Ірландський священик закликає відмовитися від слова Різдво

Ірландський католицький священик Десмонд О’Доннелл (Desmond O’Donnell) спонукає християн перестати вживати слова «Різдво» та «Великдень», тому що їх звульгаризувала масова культура. Про це повідомляє 7 Днів-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами священика, слово «Різдво» у більшості асоціюється з оленями та Санта Клаусом і втратило сакральний сенс. Про це О’Доннелл сказав після скандалу з рекламою пекарні, на якій рекламники замість немовляти Ісуса в ясла поклали сосиску в тісті.

«Давайте погодимося з тим, що ми втратили Різдво так само, як давно втратили Великдень, і нам давно пора відмовитися від цих слів. Нам слід їх облишити, у нас їх відібрала масова культура, а нам залишається лише визнати цей факт і змиритися з ним.

Я всього лише прошу захистити духовну область для істинно віруючих, для яких великий сенс Різдва не має нічого спільного з Санта-Клаусом і північним оленем. Мій духовний досвід переживання Різдва Христового, як і досвід багатьох інших, надзвичайно глибокий і реальний як повітря, яким я дихаю. Але я визнаю, що і невіруючі мають право на своє власне святкування, це цілком природне явище в розвитку будь-якого суспільства — таке життя, і всі ми потребуємо свята, щоб забути про життєві труднощі», - сказав священик.