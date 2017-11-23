Ірландський священик закликає відмовитися від слова Різдво

26 листопада 2017, 10:07 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ірландський католицький священик Десмонд О’Доннелл (Desmond O’Donnell) спонукає християн перестати вживати слова «Різдво» та «Великдень», тому що їх звульгаризувала масова культура. Про це повідомляє 7 Днів-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами священика, слово «Різдво» у більшості асоціюється з оленями та Санта Клаусом і втратило сакральний сенс. Про це О’Доннелл сказав після скандалу з рекламою пекарні, на якій рекламники замість немовляти Ісуса в ясла поклали сосиску в тісті.

«Давайте погодимося з тим, що ми втратили Різдво так само, як давно втратили Великдень, і нам давно пора відмовитися від цих слів. Нам слід їх облишити, у нас їх відібрала масова культура, а нам залишається лише визнати цей факт і змиритися з ним.

Я всього лише прошу захистити духовну область для істинно віруючих, для яких великий сенс Різдва не має нічого спільного з Санта-Клаусом і північним оленем. Мій духовний досвід переживання Різдва Христового, як і досвід багатьох інших, надзвичайно глибокий і реальний як повітря, яким я дихаю. Але я визнаю, що і невіруючі мають право на своє власне святкування, це цілком природне явище в розвитку будь-якого суспільства — таке життя, і всі ми потребуємо свята, щоб забути про життєві труднощі», - сказав священик.

 

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теги до статті:Рыздво,Секуляризм
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