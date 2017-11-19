На День Святого Миколая центр Києва засяє новорічними вогнями

Новорічну ілюмінацію в столиці України увімкнуть з 19 грудня - у День Святого Миколая, для чого підрозділ Архітектурно-декоративного підсвічування КП "Київміськсвітло" вже розпочав ремонт і монтаж святкової новорічної ілюмінації, повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації.

"Оригінальна новорічна ілюмінація - візитна картка Києва. Як і всі європейські міста, Київ готується до найочікуваніших новорічних та різдвяних свят. Піднесений настрій для киян і гостей столиці створять тисячі гірлянд. Тому з 19 грудня запрошуємо всіх на прогулянки нічним Києвом", - цитує директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергія Симонова прес-служба міськадміністрації Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Святкові гірлянди, кулі, "падаючий лід" і "намиста" з'являться на деревах, тросових розтяжках і опорах освітлення на вулицях Хрещатик, Б.Хмельницького, Грушевського, а також на майдані Незалежності, Софійській і Європейській площах. На будівлях Національної філармонії, Національної музичної академії ім. П.Чайковського, Київської міськдержадміністрації, Головпоштамті, Будинку профспілок з'являться гірлянди у вигляді української вишивки.

"Освітлення відповідає світовим стандартам і вимогам енергозбереження, всі конструкції виконані на світлодіодах", - додають у КМДА.