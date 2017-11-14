Єрархи Церков коментують рішення ВР святкувати Різдво також і 25 грудня

Прийнятий Верховною Радою закон, про визначення 25 грудня вихідним днем для святкування Різдва Христового за Григоріанським календарем, здебільшого позитивно сприйнятий українським суспільством та главами Церков.





“Ми радіємо можливістю розділяти це урочисте свято з нашими братами і сестрами в усіх кутках планети”, – сказав пастор Валерій Антонюк, голова Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів (ВСЦ ЄХБ).

Він наголосив на важливості святкування Різдва Христового напередодні Нового року:

“Варто спочатку відзначати народження Ісуса, проголошуючи мету Його спасаючого приходу, а тоді уже перелистувати календар. Адже загально відомо, що наша ера бере свій початок саме від народження Ісуса Христа”.

За офіційними даними ВСЦ ЄХБ об’єднує 2639 релігійних організацій по всій Україні, богослужіння в яких регулярно відвідують близько 400 тисяч осіб.

Єпископ Римо-Католицької Церкви в Україні, Ординарій Київсько-Житомирський Віталій Кривицький в коментарі для ІРС повідомив, що католицька спільнота абсолютно позитивно сприймає це рішення парламенту:

“У багатьох наших вірян не було можливості цей день присвятити для Бога, для родини та долучитися до святкування Різдва Христового разом із своєю Церквою. Адже наразі для працівників не так просто вирішити це питання з роботодавцем. З іншої сторони, дуже позитивним є те, що лишається також свято 7 січня, а не переноситься на 25 грудня, що не викликає якогось напруження поміж церквами. Це вдале і правильне рішення – дати можливість кожній церкві визначитися з часом святкування”.

За словами католицького єпископа, святкування Різдва Христового 25 грудня об’єднує нас з іншими Церквами світу – з християнськими Церквами за кордоном: і з Європою, і з цілим світом.

Старший єпископ Української Церкви християн віри євангельської Михайло Паночкотакож вітає таке рішення парламенту. Водночас, він наголосив, що святкування Різдва не повинно внести в християнство якийсь розлад чи незгоду, тому кожна церква сама, без жодного примусу, має визначитися, яка дата святкування їй більш до вподоби.

“Позитивне рішення. Я вірю, що з часом воно більше буде втілюватися в життя. Можливо не одразу воно сприйметься різними верствами населення, але я розумію і вірю, що це правильний крок”, – відзначив єпископ.

Відповідаючи на питання, коли саме українські християни віри євангельської святкуватимуть Різдво, Михайло Паночко зауважив:

“Напевно ми будемо святкувати Різдво Христове двічі – і 25 грудня, і 7 січня. На перехідний момент – це нормально, і зовсім не порушує канони Священного Писання. Головне – зберегти віру і відносини між собою, головне у всьому – любов і гарні стосунки”.

В Українській Греко-Католицькій Церкві на запитання ІРС відповіли, що офіційна позиція Церкви полягає в тому, що УГКЦ не проти запроваджених законодавчих змін. Минулого року Отець і Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) так прокоментував цю ініціативу:

“Де-факто велика частина УГКЦ святкує Різдво та інші свята за григоріанським календарем, зокрема в країнах української діаспори. Однак в Україні ми святкуємо за юліанським календарем. На це є свої історичні, дисциплінарні та міжцерковні передумови”.

Він зауважив, що питання зміни церковного календаря східних церков потребує обговорення серед самих віруючих. А ця ідея повинна мати екуменічний характер, щоб перехід відбувся разом із нашими православними братами і не породив нових перешкод для відновлення єдності єдиної помісної Київської Церкви.

“Ми повинні йти до того, щоб святкувати Різдво та інші нерухомі свята за точнішим григоріанським календарем, як це зараз роблять не тільки католики, а й більшість Православних Церков світу. Це питання має не так догматичний, як дисциплінарний зміст”, – продовжив думку Глава УГКЦ.

Водночас в Українській Православній Церкві (Московського Патріархату) таке рішення парламентарів назвали антинародним.

“Христос народився один раз, а не два. Цим рішенням Верховна Рада показала, що їй немає діла до думки народу України. Згідно усіх соціологічних опитуваннь, переважна більшість українців святкують Різдво 7 січня”, – сказав глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архієпископ Ірпінський Климент.

Як повідомлялося, 16 листопада Верховна Рада прийняла закон, яким встановила додатковий святковий і вихідний день, коли українці святкуватимуть Різдво Христове – 25 грудня. Водночас для тих, хто звик відзначати це свято 7 січня, також залишається вихідний день. Своє рішення депутати мотивували прагненням забезпечити релігійні права тих християн України, які відзначають це Різдво Христове за григоріанським календарем.

Нагадаємо, що більшість християнського світу, римо-католики та протестанти Європи та США, живе за григоріанським календарем. Серед православних церков більшість (9 з 14) користуються григоріанським календарем, а тому святкують Різдво 25 грудня. Виключення становлять: Російська, Польська, Єрусалимська, Сербська та Грузинська церкви. Ці церкви святкують Різдво за старим стилем, тобто 7 січня, як і православні церкви України.

Згідно зі статистичними даними, Мінкультури на сьогодні в Україні нараховується близько 11тисяч католицьких і протестантських громад (біля 30% від усіх релігійних організацій України), які святкують Різдво Христове за григоріанським календарем, тобто 25 грудня.