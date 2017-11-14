Соцмережі бурхливо реагують на офіційний вихідний на Різдво 25 грудня (оновлено)

16 листопада 2017, 14:42 | Релігійні свята і традиції | 1 |   | Код для блогу |  | 

Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на рішення ВРУ зробити Різдво за Григоріанським календарем – офіційним вихідним в Україні.

 

 

 

 

 

 

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теги до статті:Різдво
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 16 листопада 2017, 16:32
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    Хочеться лише тут уточнити, що 25 грудня Різдво Христове відзначають не лише римо-католики та частина православних. А й ПРОТЕСТАНТИ. Розмаїта християнська течія (ціла низка деномінацій), про існування якої в цілому світі, включаючи і Україну (а це, у підсумку, десь порядка до 700 млн. - якщо не більше - вірян на всій планеті!), у нас деколи (чомусь) геть забувають. Чи просто не знають...

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  • Микола Балащук | 16 листопада 2017, 18:35

    Скажіть, будь ласка, а в яких європейських католицьких чи протестанських державах на державному рівні прийнято святкувати Різдво за юліанським календарем??? Чи мають там православні чи грекокатолики

  • velovs@ukr.net | 16 листопада 2017, 16:32

    Хочеться лише тут уточнити, що 25 грудня Різдво Христове відзначають не лише римо-католики та частина православних. А й ПРОТЕСТАНТИ. Розмаїта християнська течія (ціла низка деномінацій), про

  • enzian | 16 листопада 2017, 12:59

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