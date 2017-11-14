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Україна відривається від російських імперських стандартів, - Турчинов про вихідний 25 грудня
16 листопада 2017, 13:15 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає, що завдяки ухваленню закону про запровадження святкування Різдва Христового двічі - 25 грудня та 7 січня - Україна "відривається від московських календарів та російських імперських стандартів".
Про це повідомляє прес-служба Турчинова, зазначє ТСН.
За його словами, тепер Україна святкуватиме Різдво Христове «разом з усім цивілізованим світом, відповідно до календаря, за яким ми живемо».
«Це важливе світоглядне історичне рішення, яке посилить європейські інтеграційні позиції України та дозволить нам відірватися від московських календарів та російських імперських стандартів», - зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, минулого року Турчинов закликав святкувати Різдво 25 грудня "разом з усіма цивілізованими країнами".
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