У четвер нардепи голосуватимуть за "подвійне" державне святкування Різдва

13 листопада 2017, 14:08 | Релігійні свята і традиції | 1 |   | Код для блогу |  | 

Народні депутати ВР у четвер голосуватимуть за законпроект щодо можливості офіційного святкування Різдва за двома календарями – Юліанським та Григоріанським. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив нардеп Віктор Уколов.

«Відриваємось від "русского мира" - група депутатів запропонувала святкувати Різдво двічі: 25 грудня і 7 січня. Цікаво, що серед авторів є депутати всіх фракцій, крім Опоблоку і всіх конфесій (навіть УПЦ МП)» , - зазначив він.

«Голосується законопроект у четвер. Друзі, хто це підтримує, зробіть репост. Пам'ятайте, що першим це офіційно запропонував Олесь Доній ще в 2014 році і з цього питання не може бути розбіжностей в українців, незалежно які партії вони представляють», - написав Уколов.

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теги до статті:ВРУ,Григоріанський календар,Різдво,Юліанський календар
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 13 листопада 2017, 21:15
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    Досить розумний і актуальний, вважаю, законопроект. І навіть "екуменічний". Але далі подивимось, чи набере він необхідне число голосів нардепів.

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  • velovs@ukr.net | 13 листопада 2017, 21:15

    Досить розумний і актуальний, вважаю, законопроект. І навіть "екуменічний". Але далі подивимось, чи набере він необхідне число голосів нардепів.

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