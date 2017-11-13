У четвер нардепи голосуватимуть за "подвійне" державне святкування Різдва

Народні депутати ВР у четвер голосуватимуть за законпроект щодо можливості офіційного святкування Різдва за двома календарями – Юліанським та Григоріанським. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив нардеп Віктор Уколов.

«Відриваємось від "русского мира" - група депутатів запропонувала святкувати Різдво двічі: 25 грудня і 7 січня. Цікаво, що серед авторів є депутати всіх фракцій, крім Опоблоку і всіх конфесій (навіть УПЦ МП)» , - зазначив він.

«Голосується законопроект у четвер. Друзі, хто це підтримує, зробіть репост. Пам'ятайте, що першим це офіційно запропонував Олесь Доній ще в 2014 році і з цього питання не може бути розбіжностей в українців, незалежно які партії вони представляють», - написав Уколов.