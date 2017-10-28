Сьогодні – День Реформації

31 жовтня 2017, 09:01 | Релігійні свята і традиції | 1 |   | Код для блогу |  | 

День Реформації (Reformationstag) - це свято всього протестантського світу в честь реформації Церкви.

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Як свідчить історія, в цей день в 1517 році німецький реформатор Мартін Лютер (Martin Luther) прибив до дверей парафіяльної церкви міста Віттенберга (Wittenberg) свої знамениті «95 тез», поклавши тим самим початок широкої дискусії про дієвість індульгенцій, що в свою чергу стало початком Реформації в західному християнстві.

Це спричинило утворення нової лютеранської церковної громади.  Лютера вважають батьком протестанттизму.

Вже в XVI столітті День Реформації частково відзначався. Спочатку використовували дати 10 листопада або 18 лютого (дні народження і смерті Лютера); до того ж святом був день Аугсбургського сповідання (25 червня). Курфюрст Саксонії Йоганн-Георг II в 1667 році оголосив святом 31 жовтня. Цю дату визнає більшість євангелічних країн.

У Лютеранській Церкві День Реформації відзначається щорічно. Літургійний колір — червоний, що символізує кров мучеників святої хистиянської віри.

Це свято є державним в німецьких землях Бранденбург, Мекленбург — Передня Померанія, Саксонія, Саксонія-Ангальт і Тюрингія, а також у Словенії та в Чилі.  У 1949–1967 роках було державним святом НДР.

З нагоди 500-річчя Дня реформації, в Україні 2017-й рік оголошено роком реформації. Це затверджено відповідним указом Президента України 26 серпня 2016 року.

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теги до статті:День Реформації,Історія протестантизму,Мартін Лютер,Реформація
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 31 жовтня 2017, 12:51
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    Між тим тут, напевно, слід зазначити, що саме протестантська Реформація дала чималий поштовх для започаткування й розгортання (багато в чому) схожих та подібних - очисних, оздоровчих процесів Кнтрреформації всередині самої Католицької Церкви. Більше того: досягши, зрештою, сучасних українсько-білоруських теренів, ці хвилі Реформації і Контрреформації стимулювали певні позитивні зміни і в історичній Київській Церкві. І - в цьому ж контексті - тут, вочевидь, варто пригадати й наголосити, що (поміж деяких інших) видатними РЕФОРМАТОРАМИ в числі ієрархів - еклезіальних спадкоємців цієї Церкві були, приміром, такі визначні її діячі й архипастирі. Як-то: в православній частині - св. митрополит Петро МОГИЛА; а от в греко-католицькій - праведний митрополит Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ. Крім того, також неодмінно маємо пам'ятати, що певну спробу заініціювати, по суті, реформаційні процеси в СУЧАСНІЙ РПЦ зробив, зокрема, св. п. протоієрей Олександр МЄНЬ. За що, власне, його, як мені видається, по-звірячому й було вбито...

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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 31 жовтня 2017, 12:51

    Між тим тут, напевно, слід зазначити, що саме протестантська Реформація дала чималий поштовх для започаткування й розгортання (багато в чому) схожих та подібних - очисних, оздоровчих процесів

  • velovs@ukr.net | 31 жовтня 2017, 12:17

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  • velovs@ukr.net | 31 жовтня 2017, 11:44

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  • Василий Петров | 31 жовтня 2017, 10:16

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