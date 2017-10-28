Сьогодні – День Реформації

День Реформації (Reformationstag) - це свято всього протестантського світу в честь реформації Церкви.

Як свідчить історія, в цей день в 1517 році німецький реформатор Мартін Лютер (Martin Luther) прибив до дверей парафіяльної церкви міста Віттенберга (Wittenberg) свої знамениті «95 тез», поклавши тим самим початок широкої дискусії про дієвість індульгенцій, що в свою чергу стало початком Реформації в західному християнстві.

Це спричинило утворення нової лютеранської церковної громади. Лютера вважають батьком протестанттизму.

Вже в XVI столітті День Реформації частково відзначався. Спочатку використовували дати 10 листопада або 18 лютого (дні народження і смерті Лютера); до того ж святом був день Аугсбургського сповідання (25 червня). Курфюрст Саксонії Йоганн-Георг II в 1667 році оголосив святом 31 жовтня. Цю дату визнає більшість євангелічних країн.

У Лютеранській Церкві День Реформації відзначається щорічно. Літургійний колір — червоний, що символізує кров мучеників святої хистиянської віри.

Це свято є державним в німецьких землях Бранденбург, Мекленбург — Передня Померанія, Саксонія, Саксонія-Ангальт і Тюрингія, а також у Словенії та в Чилі. У 1949–1967 роках було державним святом НДР.

З нагоди 500-річчя Дня реформації, в Україні 2017-й рік оголошено роком реформації. Це затверджено відповідним указом Президента України 26 серпня 2016 року.