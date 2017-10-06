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Свято Покрова Пресвятої Богородиці в Україні відзначають як релігійне та національне
14 жовтня 2017, 08:19 | Релігійні свята і традиції | 1 | | Код для блогу | |
Поміж Богородичними празниками церковного року на особливу увагу заслуговує празник Покрова Пресвятої Богородиці. В Україні його відзначають 14 жовтня як свято релігійне, національне, родинне. У народі цей празник ще носить назву «Третя Пречиста». Встановлений він був як подяка за заступництво Богородиці над Царгородом.
Головний мотив встановлення цього празника — це видіння св. Андрія Юродивого. Царгород, столицю Візантії, облягали араби, повсюди в місті панувала тривога. В храмі Пресвятої Богородиці на Влахернах, де переховували Її ризу, відправляли всенічну, храм був переповнений. Саме тоді після відправи св. Андрій Юродивий та його учень Епіфан мали видіння: від царських дверей (так раніше називали головні двері церкви, через які входили до храму) йшла світлом осяяна Богородиця у супроводі Івана Христителя та Івана Богослова, при співі великого хору святих. Богородиця підійшла до престолу, вклякла, довго молилася і плакала. Після цього, як бачив св. Андрій, Вона зняла зі своєї голови хустку-покров-омофор і широко простягла її над народом у церкві. Коли видіння зникло, св. Андрій та Епіфан зрозуміли, що Богородиця прийшла, щоб врятувати місто. Як наслідок, вороги таки відступили, і місто виявилося врятованим.
Історики не можуть дати чіткої відповіді, коли жив св. Андрій, і коли відбулося чудо заступництва Богородиці над Царгородом. Одні дослідники стверджують, що св. Андрій жив при імператорі Леві I Великому (457-474 рр.). Тобто, у V столітті, інші, яких більшість, час життя св. Андрія відносять до часів імператора Лева VI Мудрого (886-911 рр.) — на початок Х століття.
Празник Покрова був у греків місцевим празником і після падіння Царгороду 1453 р. вони навіть перестали його святкувати. Празник Покрова має службу великих празників зі всенічною, але не належить до 12 великих свят церковного року. Він не має ані перед- ані попразденства.
Культ Богородиці як Заступниці і Покровительки широко розвинувся і серед українського народу: українські князі, королі, військо, козаки та гетьмани обирали Богородицю своєю Покровителькою та Опікункою.
Князь Ярослав Мудрий 1036 р. розбиває печенігів і з вдячності будує в Києві храм Благовіщення на Золотих Воротах. В церкві 1037 р. він віддає увесь народ під опіку Божої Матері. Князь Мстислав, в поході проти черкесів обіцяє збудувати церкву в честь Божої Матері, якщо Вона допоможе йому перемогти ворога. Він перемагає і виконує свою обітницю. Князь Володимир Мономах у своїх споминах каже, що перемогу над половцями здобув завдяки Богові і Пречистій Діві Марії. Наші князі і їхнє військо йдучи в похід проти половців 1103 р., складали обіти Богові і Пречистій Діві Марії. Князь Ігор Святославович, герой епосу "Слово о полку Ігоревім", після своєї втечі з полону, йде з поклоном до чудотворної ікони Божої Матері, щоб їй подякувати за поміч і порятунок. Галицький король Данило після успішного походу на Чехію спішить з подякою до ікони Пречистої Діви Марії в Холмі та з поклоном складає Їй багаті дари. Деякі українські князі на своїх печатках використовували іконки Божої Матері або молитви до Неї.
Запорізькі козаки мали на Січі церкву в честь Покрова Пресвятої Богородиці з іконою її Покрова. На іконі понад Пречистою був надпис: "Ізбавлю і покрию люди моя.. ", а від запорожців, що під іконою, простягнена стрічка вгору до Божої Матері з написом: "Молим, покрий нас чесним Твоїм покровом і ізбави нас от всякого зла". Вибираючись в похід на ворога, козаки проводили молебень до своєї Покровительки. Повернувшись щасливо з походу, складали Їй подяку. А Українська Повстанська Армія 30 травня 1947 р. проголосила празник Покрова своїм офіціальним святом.
В Україні сьогодні відзначається День захисника України.
Про літургійні особливості свята читайте в спеціальному матеріалі РІСУ.
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- 14 жовтня 2017, 10:28| Коментувати коментар
Cвого часу священнослужителі-місіонери, у т. ч. земляки й співвітчизники тих, над ким Божа Матір тримала Небесний омофор у Влахернському храмі в Царгороді, вирушали на великий і небезпечний подвиг - навертати до Бога та хрестити давньоруських дикунів-язичників, вчити їх читати, писати і просто жити по-людськи, а не «звіриним звичаєм». Або, використовуючи біблійну лексику св. апостола Павла, вони ґрунтовно "прищеплювали" язичницькі "гілки" походженням з усуціль неплідної і згубної - "дикої за природою оливи" до дуже "доброї оливи" благодатної й спасенної християнської віри. Ту, котру міцно "тримає" її потужний - заснований і виплеканий Господом старозавітній "святий корінь" (Рим.11:16-24). З тих пір і оберігає та захищає вітчизняних християн простягнений над ними - у силі й благодаті Святого Духа - Покров Пресвятої Богородиці. Й це забуте грецькою Церквою свято стало на Русі одним з улюблених. Одначе ми, напевно, а надто нині, коли особливо зловісно й небезпечно диявольсько-демонічна "темрява землю вкриває, а морок - народи" (Іс.60:2), ніяк не маємо, при цьому, права геть забувати і нехтувати Христової науки. Й, зокрема, що, забезпечуючи над Своїми вірними цей могутній і надійний захист і покров, водночас Спаситель - серед інших - дав Церкві Христовій Сходу і Заходу отакі важливі заповідь і повеління: "щоб усі [Мої учні й послідовники] були єдине" і "щоб вони були звершені в єдності" (Ін.17:21,23). Та "ось даю вам владу наступати на змій, і на скорпіонів, і на всяку силу вражу; і ніщо не зашкодить вам" (Лк.10:19). Або, як про це ж саме напоучує св. апостол Яків, "отже, покоріться Богові та [відважно й рішуче] спротивляйтеся дияволові, - і він утече від вас" (Як.4:7). І, зрештою, "тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними [і нечестивими - внутрішніми і зовнішніми] бачити. Бо ти сказав: "Господь - надія моя", і Всевишнього ти обрав за оборонця собі" (Пс.90:8,9). У т. ч. "і того" підступного й зухвалого імперського агресора і загарбника, "хто прийшов від [країв] півночі, віддалю від вас, і вижену в землю безводну і порожню... і піде від нього сморід, і підніметься від нього смердота, оскільки він наробив багато зла" (Іоїл 2:20; Єз.39:2). І "проголосіть про це між народами, приготуйтеся до війни, збудіть хоробрих; нехай виступлять, піднімуться всі ратоборці. Перекуйте орала ваші на мечі і серпи ваші на списи; слабкий нехай говорить: "я - сильний"... Господи, веди Твоїх героїв" (Іоїл 3:9-11).
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