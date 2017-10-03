Юдеї сьогодні після заходу сонця починають святкувати Суккот або свято Кущів

4 жовтня 2017, 09:43 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Суккот.jpg15-ий день місяця Тішрей юдеї відзначають одне з трьох найважливіших свят — Суккот. Цьогоріч цей день припав на 5-11 жовтня, але за традицією його починають відзначати із заходом сонця напередодні – 4 жовтня. Це свято встановлене для пригадування блукання єврейського народу в пустелі після виходу з єгипетської неволі у пошуках Обіцяної землі.

Суккот, або Свято кущів триває 7 днів. У цей час, за традицією, слід виходити з будинку і жити в сукке (шатрі, кущі), згадуючи про блукання євреїв в пустелі.

Перших два дні свята вважаються «повними святами». За ними йдуть так звані «будні свята», коли юдеям дозволяється виконувати багато повсякденних справ. Після завершення Суккоту у юдеїв одразу йде свято Сімхат-Тора (його ще називають Днем радості Тори).

Свято Суккот разом з двома іншими — Песах та Шавуот — мають загальну назву „Шалош регалим”, тобто „Три дні для паломництва”. Така назва пов’язана з вміщеним у книзі Вихід (Шмот) приписом, згідно з яким кожен чоловік повинен тричі на рік явитися перед Лицем Господа, тобто здійснити паломництво до Єрусалимського Храму.

Слово «суккот» з івриту — це множина від єврейського слова «сукка», що означає «шалаш». Сукка має пригадувати шалаші, у яких древні ізраїльтяни жили, кочуючи впродовж 40 років пустелею після виходу з Єгипту. Перед цим святом євреї будують шалаші. Саме в них сім'ї влаштовують трапези, розважають гостей, відпочивають і навіть сплять. Сукка, побудована поблизу синагоги, використовується чоловіками, які вивчають Тору, а також для трапез з кіддушем (єврейський обряд освячення), обрядів обрізання та викупу першого сина в сім'ї.

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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 4 жовтня 2017, 15:41

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    • enzian | 4 жовтня 2017, 12:29

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    • enzian | 4 жовтня 2017, 12:27

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