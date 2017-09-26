Сьогодні свято Віри, Надії, Любові і їх матері Софі та День усиновлення

30 вересня 2017, 07:48 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Віри.jpgВ останній день першого місяця осені — 30 вересня — християни, які живуть за Юліанським календарем, святкують празник Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. В Україні цей в цей день подвійне свято — з 2009 року 30 вересня в нашій державі на державному рівні відзначають День усиновлення.

Своїм указом День усиновлення в Україні встановив екс-президент Віктор Ющенко. «Це день поваги до прийомних батьків, вихователів дитячих будинків родинного типу, педагогів, лікарів — всіх, хто причетний до усиновлення і захисту прав дитини. Це день радості тисяч і тисяч дівчаток і хлопчиків, які знайшли щастя в люблячих і дбайливих сім'ях. Це свято доброти і милосердя для всього українського суспільства», — йшлося в офіційному привітанні Президентаf з нагоди першого відзначення Дня усиновлення в Україні — 30 вересня 2009 року.

День усиновлення в Україні знаходиться під покровом святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. 30 вересня, за Юліанським календарем, християни вшановують пам’ять цих святих.

Згідно з історичними даними, вдова Софія з доньками, які мали імена трьох головних християнських чеснот, жила в Римі в ІІ ст., при імператорі Адріані (117-138). Сім’я була християнською. Довідавшись про це, імператор особисто захотів зустрітися з ними. Усі черверо прийшли до нього та сміливо висловили сповідання християнської віри.

Імператор був вражений твердістю їх віри та відіслав доньок Софії до однієї язичниці, яка мала переконати їх зректися християнства. Коли це виявилося даремним, імператор особисто вимагав від сестер зректися віри та принести жертву язичницьким богам. Та дівчата з обуренням знехтували таким наказом імператора.

Після цього він наказав піддати дітей різноманітним тортурам. Згорьована мати особисто поховала замучених доньок. На третій день безперервної молитви біля могили дітей свята Софія там і померла.

Ця подія відбулася 137 року. Найстаршій доньці Вірі було 12 років, Надії — 10, а Любові — 9.

Церква причислила сестер та їх матір до лику святих. Мощі святих мучениць від 777 року зберігаються в Ельзасі, в церкві Ешо.

Система Orphus
теги до статті:Віри, Надії, Любові,День усиновлення
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Matt Marcyniuk | 29 вересня 2017, 23:43

      By entering the jurisdiction of the Eccumenical Patriarchate, the UOCofUSA abandoned the church in Ukraine, ignoring the dreams, wishes, and principles of its founders Metropolitan Lypkivsky,

    • dutchak1 | 29 вересня 2017, 18:26

      Яке поважне зібрання і яким пустим воно зайняте! Зібрання ілюструє ідею, що ніби-то наукою і науковими методами можна створити Соборну Україну та Київську Церкву і для цього треба часто і багато

    • Ігор Мицько | 29 вересня 2017, 15:24

      І шо воно значить те "екзарх"? Представник України в Харківській Державі?

    • Василий Петров | 29 вересня 2017, 14:44

      Т.о. обязанность любого священника заключается в предотвращении и пресечении формальной исповеди кающегося, состоящей из одного лишь перечисление грехов пусть даже и прослезившимся. Невзирая на

    • Василий Петров | 29 вересня 2017, 14:23

      Откровение от Иоанна полностью от начала и до конца есть как плод фантазии человеческого ума и никакого отношения к истинному Благовествованию Христа не имеет, т.к. упомянутый Христом конец света

    Популярні статті місяця