Юдеї готуються до Дня найвищого суду та спокути гріхів

29 вересня 2017, 14:04 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сьогодні після заходу сонця в юдеїв починається Йом Кіпур. Це єдиний день у році, коли Тора настановляє людині не займатися нічим іншим, окрім аналізу власних поступків та думок. Це день великого посту.

Йом-Кіпур (10 Тишрей, цього річ випадає на 30 жовтня, розпочинається напередодні після заходу сонця) – День Спокути завершує сорокаденний період духовного очищення. Першими були тридцять днів місяця Элул – час для підбиття підсумків минулого року. А потім – "десять днів покаяння" від Судного Дня – Рош-га-Шана – до Йом Кіпуру, коли затверджується вирок кожному на наступний рік.

Це найбільш серйозний та відповідальний день в житті юдея, коли, згідно з єврейською традицією, нарешті вирішується доля кожної людини на наступний рік. Вважають, що на Рош-а-Шана Бог записує кожного єврея в одну з трьох книг – книгу праведників, книгу грішників та книгу середніх, а на Йом Кіпур ставить печатку.

Напередодні Йом Кіпуру прийнято виконувати обряд капарот, під час якого беруть живу курку та крутять нею над головою. «Цього моменту людина має усвідомити, що якщо б Б-г був суворий до нас, на місці цієї курки опинились б ми. Потім курку ріжуть та віддають бідним. Якщо живу курку дістати неможливо, то над головою крутять гроші, а потім віддають їх бідним», — пише сайт Єврейского культурного центру.

 

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теги до статті:Йом Кипур,Йом-Кипур,Юдейські свята
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