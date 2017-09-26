- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Юдеї готуються до Дня найвищого суду та спокути гріхів
29 вересня 2017, 14:04 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Сьогодні після заходу сонця в юдеїв починається Йом Кіпур. Це єдиний день у році, коли Тора настановляє людині не займатися нічим іншим, окрім аналізу власних поступків та думок. Це день великого посту.
Йом-Кіпур (10 Тишрей, цього річ випадає на 30 жовтня, розпочинається напередодні після заходу сонця) – День Спокути завершує сорокаденний період духовного очищення. Першими були тридцять днів місяця Элул – час для підбиття підсумків минулого року. А потім – "десять днів покаяння" від Судного Дня – Рош-га-Шана – до Йом Кіпуру, коли затверджується вирок кожному на наступний рік.
Це найбільш серйозний та відповідальний день в житті юдея, коли, згідно з єврейською традицією, нарешті вирішується доля кожної людини на наступний рік. Вважають, що на Рош-а-Шана Бог записує кожного єврея в одну з трьох книг – книгу праведників, книгу грішників та книгу середніх, а на Йом Кіпур ставить печатку.
Напередодні Йом Кіпуру прийнято виконувати обряд капарот, під час якого беруть живу курку та крутять нею над головою. «Цього моменту людина має усвідомити, що якщо б Б-г був суворий до нас, на місці цієї курки опинились б ми. Потім курку ріжуть та віддають бідним. Якщо живу курку дістати неможливо, то над головою крутять гроші, а потім віддають їх бідним», — пише сайт Єврейского культурного центру.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Апеляційний суд визнав незаконним передачу храму УПЦ (МП) у селі Кути | 29 вересня 2017, 15:21 | Земельні і мaйнові проблеми |
Анонс: Стихира новомученикам УГКЦ прозвучить у рамках «Київ Музик Фест-2017» | 29 вересня 2017, 14:13 | Анонси |
Юдеї готуються до Дня найвищого суду та спокути гріхів | 29 вересня 2017, 14:04 | Релігійні свята і традиції |
I Національний конгрес волонтерів обговорив роль Церкви в адаптації ветеранів АТО і запровадження капеланства | 29 вересня 2017, 13:50 | Віра і зброя |
У Львові представлять дослідження про Патріарха Фотія | 29 вересня 2017, 13:47 | Анонси |
Останні коментарі
- 29 вересня 2017, 18:26
Яке поважне зібрання і яким пустим воно зайняте! Зібрання ілюструє ідею, що ніби-то наукою і науковими методами можна створити Соборну Україну та Київську Церкву і для цього треба часто і багато |
- 29 вересня 2017, 15:24
І шо воно значить те "екзарх"? Представник України в Харківській Державі? |
- 29 вересня 2017, 14:44
Т.о. обязанность любого священника заключается в предотвращении и пресечении формальной исповеди кающегося, состоящей из одного лишь перечисление грехов пусть даже и прослезившимся. Невзирая на |
- 29 вересня 2017, 14:23
Откровение от Иоанна полностью от начала и до конца есть как плод фантазии человеческого ума и никакого отношения к истинному Благовествованию Христа не имеет, т.к. упомянутый Христом конец света |
- 29 вересня 2017, 12:50
))) забагато забобонів)))) подивіться фільм "Тіні забутих предків", старий гуцул красиво сказав, що "щєзник" серед людей і чітко показав де його шукати. Ви кожну купюру |
Популярні статті місяця
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 29 вересня 2017, 14:44
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 26 вересня 2017, 13:13
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
Коментарі