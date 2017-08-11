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Празник Внебовзяття Діви Марії 15 серпня відзначає Церква латинського обряду
15 серпня 2017, 10:20 | Релігійні свята і традиції | 2 | | Код для блогу | |
Це свято є спогадом про завершення земної мандрівки Пресвятої Богородиці і Її перехід на небо із тілом та душею. В Церквах візантійської традиції, що дотримуються нового календарного стилю, цього дня відзначається празник Внебовзяття Пресвятої Богородиці.
Останню згадку про Діву Марію у Святому Письмі знаходимо на початку книги Діянь Апостолів: Вона разом з Христовими учнями перебувала на молитві, на тому самому місці, де Спаситель установив Пресвяту Євхаристію, і де вони очікували на обіцяні дари Святого Духа. Натомість, багатими на згадки про Богородицю є апокрифічні твори, зокрема «Протоєвангеліє Якова» та «Розповідь святого Івана Богослова про успіння святої Богоматері».
Саме «успіння» є найдавнішим терміном, яке стосується закінчення земного життя Діви Марії, і саме під такою назвою це свято було встановлене на християнському Сході у VII столітті. Того ж часу празник Успіння впровадив на Заході Папа Сергій І, який був східного походження. Проминуло ціле століття, аж поки в латинській традиції термін «Успіння» поступився сучасній назві «Внебовзяття».
У 1950 році Папа Пій ХІІ проголосив догму про Внебовзяття Пречистої Діви Марії, навчаючи, що Пресвята Марія не повинна була як інші очікувати останніх часів, щоб зазнати тілесного відкуплення. Цим Вселенський Архиєрей хотів наголосити на унікальному характері особистого освячення Богородиці. Про це інформує Радіо Ватикан.
Сьогодні ж святкують Успіння святкують православні і греко-католики, які дотримуються Григоріанського або Новоюліанського календаря.
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- 15 серпня 2017, 11:07| Коментувати коментар
Обряд не має нічого до діла з календарем! Чому не пишете "... 15 серпня відзначають за григоріянсьим календарем"? Окрім римо-католики, мільйони греко-католики та православні теж сьогодні святкують. Би не звертав увагу на таку помилку у світському пресі, а тут релігійно-інформаційна служба,
- 15 серпня 2017, 11:26| Коментувати коментар
Свято Внебовзяття святкують саме римо-католики, у греко-католиків чи православних є Успення чи Успіння. Тому тут вказувати за яким саме календарем - немає потреби. Крім того, ми орієнтуємося на українського читача, а тут, в УГКЦ і всі православні використовують не григоріанський календар.
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