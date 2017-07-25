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День пророка Іллі відзначають за Юліанським календарем
2 серпня 2017, 12:53 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Святий Ілля – один із пророків, життя якого описане в Старозавітних книгах (3 Цар.; 4 Цар.; Сир. 48, 1-5; 1 Мак. 2, 58). Також згадки про Господнього Пророка є в книгах Нового Заповіту (Мф.17,3; Мк.9,4; Лк.9,30). Він жив у ІХ столітті до народження Ісуса Христа, а значення ім’ені Ілля, що означає «міць Господня», пророк яскраво засвідчив своїм життям.
Ілля – широко шанований святий в Україні з початку прийняття нашим народом християнства. Перший храм, побудований в Києві за князя Ігоря, був на честь цього пророка.
Після свого хрещення княгиня Ольга побудувала Іллінський храм в селі Вибути, де вона народилася.
Ілля народився у м. Фесфії (Тесвії) Галаадській за 900 років до Різдва Христового. Ім'я, яке батьки дали синові означає «міць Господня») визначило все його життя. З малих літ він присвятив себе Богові, поселився в пустелі й жив у молитві й суворому пості. Також Ілля сміливо виступав проти царя й цариці, які були ідолопоклонниками та закликав людей до віри і поклоніння єдиному Богу. Він безпосередньо озвучував перед царем Господні застереження.
У Біблії йдеться також про чуда, які через Іллю робив Господь, зокрема, про воскресіння сина вдови із Сарепту. Завдяки своїй вірі пророк зумів показати народу Божу силу, яка виявилася під час його молитви на горі Кармел,де зібралися ізраїльтяни з царем. Там Ілля виявив неміч жерців. Саме після його молитви Бог зіслав на землю після трирічної посухи дощ.
Незважаючи на все це, Ілля зазнав переслідувань, через які змушений був ховатися у пустелі. Господь підтримував його завжди, пророку приносили їжу хижі ворони. Згідно з Біблією, саме Іллі Господь явився у тихенькому вітерці, показавши тим самим, що Господь є милосердним Отцем. Це явлення також називають прообразом пришестя на землю Ісуса Христа, що прийшов спасти людей, а не карати їх. Ілля, згідно з вказівкою Божою, помазав у пророки Єлисея, який згодом став його учнем.
Біблія описує, що Господь живим взяв пророка на небо – на вогняній колісниці, запряженій вогняними кіньми. Іконописці саме так зображають Іллю: під час вознесіння — на вогняній колісниці, запряженій четвіркою крилатих коней, що возноситься в небеса.
Згадка про пророка Іллю є в Біблії і під час опису Преображення Господнього: на горі саме Ілля та Мойсей явилися та розмовляли з Ісусом.
В тропарі свята Ілля описується як «Ангел тілесний, твердиня пророків, другий предтеча Христового пришестя…»
За Церковним Переданням, пророк Ілля буде предтечею другого пришестя Христа на землю та під час проповіді зазнає мученицької смерті.
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