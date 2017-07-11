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Cв. Апостолів Петра і Павла 12 липня вшановують християни східної традиції
12 липня 2017, 05:59 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
На апостольське служіння святі Петро і Павло були обрані Самим Господом. Вони жили в один і той же час. Церква називає їх Первоверховними, бо ці апостоли особливо потрудилися в поширенні Христового вчення серед язичницьких народів.
Святий апостол Петро до свого служіння називався Симоном. Він був простим рибалкою, мав дружину і двох дітей. Ім'я Петро йому дав Ісус Христос. На апостольське служіння Господь закликав Петра тоді, коли у ньому окріпли віра і рішучість.
Після зішестя Святого Духа святий апостол Петро здійснив шість подорожей. Він навчав про Христа в Самарії, Юдеї, Галилеї, Кесарії, Сирії, Антіохії, Фінікії, Каппадокії, Галатії, Понті, Віфінії, Трої, Вавілоні, Римі, Британії і Греції. Найбільш віруючих зі своїх учнів висвячував у єпископи і пресвітери. Відомо про два Соборні послання апостола Петра, написані 63 і 67 року після Р.Х.
Святий апостол Павло до свого служіння називався Савлом. Він народився в знатній сім'ї у кілікійському місті Тарсі і мав всі права римського громадянина. Савл був вихований у строгості і належав до фарисеїв. Здобувши на ті часи хорошу освіту, він розпалював в собі ненависть до християн. Сам Христос радикально змінив його релігійні переконання і подальше життя.
Одного дня, коли Савл їхав до Дамаску, щоб розправитися там із християнами, Господь з'явився йому і сказав, щоб той став Його служителем. Супутники Савла, хоча чули голос, слів розібрати не могли. А сам він нічого не бачив, оскільки осліп від сяючого Божественного Світла.
Після цього Савл прозрів духовно і, прийнявши Таїнство Хрещення, отримав ім'я Павло. Апостол Павло почав проповідувати віру Христову, мандруючи з країни в країну і розсилаючи свої послання. З проповіддю про Спасителя він побував в Палестині, Фінікії, Сирії, Каппадокії, Галатії, Лікаонії, Памфілії, Карії, Лікії, Фрігії, Македонії, в Італії, на островах Кіпр, Лесбос, Самофракія, Самос, Патмос, Родос, Меліт, Сицилія і в інших землях.
Розповідаючи про Христа, святі Петро і Павло навертали до віри тисячі людей. Крім того, Господь дав апостолам таку силу слова, що мертві воскресали, кульгаві починали ходити, хворі зцілювалися.
Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть від римського імператора-язичника Нерона. Апостола Петра розіпнули на хресті. Апостола Павла як римського громадянина обезголовили мечем.
Напередодні цього свята завершується піст, який отримав назву Петрівка. Він починається за тиждень від свята Трійці.
Наступного дня після свята апостолів Петра і Павла Церква відзначає Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів.
Детальніше про історію та значення свята читайте на РІСУ.
Про богослужбову традицію свята св. Петра і Павла читайте у розділі Богонатхненне мереживо.
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