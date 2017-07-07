Різдво Івана Хрестителя 7 липня святкують християни східної традиції

7 липня 2017, 09:03 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

7 липня за новим стилем (24 червня за старим) Східні Церкви святкують Різдво Івана Хрестителя. Пам'ять про Івана Хрестителя або Івана Предтечу займає у східній літургійній традиції особливе місце. Серед інших святих Іван Хреститель має найбільшу пошану – протягом церковного року на його честь святкується аж шість дат. Серед них – празник Зачаття, Різдва, Усікновення Голови, Перше і Друге Знайдення Голови, Третє Знайдення Голови і Собор Івана Хрестителя після Богоявлення. Різдво святого Івана Хрестителя – найбільше з усіх свят на його честь.

Іван Предтеча був посланцем Бога, щоб сповістити людям про прихід і живу присутність Месії на землі. Він указує на Спасителя і хрестить Його в ріці Йордан. Цей святий навчав, проповідував, хрестив, викривав гріхи, відстоював справедливість. Його життя – це безперервна жертва. За Христа і христову науку святий відважно приймає мученицьку смерть. За наказом Ірода Антипи Іванові Хрестителю відтяли голову. 

Свято Різдва Івана Хрестителя відоме ще з четвертого століття. Проповіді на цей празник знаходимо у святих Івана Золотоустого, Амвросія і Августина. 

Різдво святого Івана Хрестителя співпало зі святом Івана Купала, яке відзначалося у дохристиянські часи. У різні часи Церква намагалася побороти язичницькі традиції у святкуванні Різдва Івана Хрестителя, однак ця спроба була не зовсім вдалою. Чимало християнських свят зуміли поєднати в собі християнські і поганські традиції. 

На честь Івана Хрестителя освячено незліченну кількість святинь, події з життя святого також представлено в іконописі.

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теги до статті:Іван Хреститель
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Останні коментарі

  • Оленка | 7 липня 2017, 20:24

    Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде.

  • батюшка | 6 липня 2017, 22:25

    ЛУКАВСТВО УПЦ МП ВБІЛЬШОСТІ ВИГЛЯДАЄ ЯК КГБІСЬКА ЗАКАЛКА

  • Halo | 6 липня 2017, 15:26

    Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже

  • enzian | 6 липня 2017, 11:28

    Без брехні та лицемірства існування "УПЦ МП" просто не є можливим.

  • enzian | 6 липня 2017, 11:27

    Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви.

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