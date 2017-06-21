Мусульмани України святкують Рамадан-байрам

Свято Ід аль-Фітр, що знаменує закінчення великого мусульманського посту у священний місяць Рамадан, відзначають 1 шавваля. У тюркських мовах це свято називають Рамадан-байрам, тобто Свято Рамадану. Свято розпочалося 25 червня і триватиме три дні.

Це друге за значенням і найрадісніше свято в ісламській релігійній традиції, адже закінчено великий піст: протягом місяця вірні не їли й не пили від світанку до заходу сонця, а в Україні світловий день тривав вісімнадцять з половиною годин.

В перший день свята Рамадан-байрам мусульмани ретельно готуються, щоб усією родиною піти до мечеті на молитву: треба зробити повне обмивання тіла, скористатися традиційними східними ароматами та парфумами, убратися в найкращий одяг.

Пророк Мухаммад наказав усім, хто в змозі, прийти до мечеті, а вирушаючи до місця святкової молитви, вголос славити Аллага.

До початку святкової молитви всі вірні, окрім бідняків, сиріт, інвалідів та інших незаможних верств, повинні дати спеціальну милостиню — садаку аль‑фітр (закят аль‑фітр). Вона належить нужденним одновірцям.

Святкові заходи починаються зі спільного такбіру — слів хвали Господові, що їх промовляють разом. Потім починається святкова молитва, а після неї імам сходить на мінбар і звертається до людей зі святковою проповіддю. На цьому ритуальна частина добігає кінця — починається святкування: мусульмани вітають одне одного, роздають подарунки, пригощають святковими стравами та ходять у гості.

Свято зазвичай триває три дні. Під час нього бажано відвідати рідних і друзів, дарувати подарунки дітям, а також відвідати кладовища, де поховані батьки та близькі люди, щоб помолитися за них. У мусульманських країнах ці дні є неробочі.

В Україні під час святкувань при мечетях та ісламських культурних центрах уже традиційно готують святкову їжу — для всіх, хто приходить на свято, а також дарують подарунки, влаштовують розваги та атракціони для дітей, організують пікніки для родинного відпочинку. Про це РІСУ повідомив Муфтій Саід Ісмагілов.