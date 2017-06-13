У католиків сьогодні празник Пресвятої Євхаристії, святкування переноситься на неділю

Цей празник завжди припадає на четвер після Неділі всіх святих, а саме урочисте святкування переноситься на найближчу неділю, тобто на 18 червня.

Свято Пресвятої Євхаристії має західне походження та з’явилось у ХІІІ столітті. Днем свята було обрано саме четвер, коли Христом було встановлено Тайну Євхаристії.

Спершу це свято почало відзначатись в єпархії Льєж з ініціативи місцевого єпископа Роберта у 1247 році, але вже у 1264 році Папа Урбан IV проголосив його обов'язковим для цілої Західної Церкви.

В Українській Греко-Католицькій Церкві воно було введене постановами Замойського Синоду у 1720 році і з того часу відзначається щорічно.

Суттю свята є вшанування Євхаристії – Тіла і Крові Ісуса Христа, під видами хліба і вина, які є «джерелом та звершенням цілого християнського життя» (ІІ Ватиканський Собор, Конституція про Церкву, §11) і у ній присутнє усе духовне добро Церкви, тобто сам Христос.