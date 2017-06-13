У католиків сьогодні празник Пресвятої Євхаристії, святкування переноситься на неділю

15 червня 2017, 12:48 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Цей празник завжди припадає на четвер після Неділі всіх святих, а саме урочисте святкування переноситься на найближчу неділю, тобто на 18 червня.

Свято Пресвятої Євхаристії має західне походження та з’явилось у ХІІІ столітті. Днем свята було обрано саме четвер, коли Христом було встановлено Тайну Євхаристії.

Спершу це свято почало відзначатись в єпархії Льєж з ініціативи місцевого єпископа Роберта у 1247 році, але вже у 1264 році Папа Урбан IV проголосив його обов'язковим для цілої Західної Церкви.

В Українській Греко-Католицькій Церкві воно було введене постановами Замойського Синоду у 1720 році і з того часу відзначається щорічно.

Суттю свята є вшанування Євхаристії – Тіла і Крові Ісуса Христа, під видами хліба і вина, які є «джерелом та звершенням цілого християнського життя» (ІІ Ватиканський Собор, Конституція про Церкву, §11) і у ній присутнє усе духовне добро Церкви, тобто сам Христос.

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теги до статті:Божого Тіла,Свято Пресвятої Євхаристії
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    Останні коментарі

    • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

      я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

      Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

    • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

      Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 14:40

      А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене

    • Грицько | 15 червня 2017, 14:26

      Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.

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