На Трійцю в Україні без опадів, у понеділок - дощі та грози

4 червня 2017, 10:35 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

4 червня в Україні - без опадів, температура від +4...+9 вночі до +29 вдень.

Як повідомляє Еспресо ТВ з посиланням на Укргідрометцентр, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вночі 4-9°, на узбережжі морів і в Закарпатті 10-15°, вдень 20-25°, у західних областях до 29°, на півночі Лівобережжя та у східних областях 17-22°.

У Києві - без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 7-9°, вдень 22-24°.

5 червня вночі без опадів, вдень у північних, місцями в західних регіонах і в Вінницькій області прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, на решті територій збережеться суха погода.

 

Температура вночі 12-17°, на сході 6-11°, вдень 24-29°, у західних областях 20-25°.

 

У Києві 5 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, грози, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

 

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теги до статті:Зіслання Святого Духа
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Останні коментарі

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

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  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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