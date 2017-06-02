- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
На Трійцю в Україні без опадів, у понеділок - дощі та грози
4 червня 2017, 10:35 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
4 червня в Україні - без опадів, температура від +4...+9 вночі до +29 вдень.
Як повідомляє Еспресо ТВ з посиланням на Укргідрометцентр, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вночі 4-9°, на узбережжі морів і в Закарпатті 10-15°, вдень 20-25°, у західних областях до 29°, на півночі Лівобережжя та у східних областях 17-22°.
У Києві - без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 7-9°, вдень 22-24°.
5 червня вночі без опадів, вдень у північних, місцями в західних регіонах і в Вінницькій області прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, на решті територій збережеться суха погода.
Температура вночі 12-17°, на сході 6-11°, вдень 24-29°, у західних областях 20-25°.
У Києві 5 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, грози, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Укрпошта у знак пошани до Блаженнішого Любомира виготовила спеціальний штемпель | 4 червня 2017, 11:44 | Релігія і суспільство
В УПЦ МП хіротонізували нового єпископа | 4 червня 2017, 10:51 | Релігійні церемонії та паломництво
На Трійцю в Україні без опадів, у понеділок - дощі та грози | 4 червня 2017, 10:35 | Релігійні свята і традиції
Україна не дозволить РФ розхитати міжконфесійний мир, - Парубій | 4 червня 2017, 10:17 | Релігія і політика
Християни світу 4 червня вшановують Зіслання Святого Духа, 5 – святкують Трійцю | 4 червня 2017, 10:13 | Релігійні свята і традиції
Останні коментарі
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной