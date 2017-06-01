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УГКЦ закликає вірних відмовитися від практики на Зелені свята прикрашати оселі вирубаними деревцями
2 червня 2017, 14:20 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
На Зіслання Святого Духа існує звичай прикрашати свої домівки квітами та зеленню дерев. Інколи ця традиція призводить до шкідливих практик, коли вирубуються молоді дерева. Бюро УГКЦ з питань екології Львівської архиєпархії радить вірянам, як альтернативу, прикрашати свої домівки та храми квітами та зеленню, виплеканими та вирощеними власними руками.
Про це йдеться у зверненні Бюро УГКЦ з питань екології.
«Саме в такий спосіб ми свідчитимемо, що є справжніми та свідомими християнами, котрі розуміють, що світ навколо нас створений Богом, а ми покликані його зберегти і піклуватися ним, а не знищувати; робити добрі вчинки з тими речами, які дарував нам Творець», - зазначають автори звернення.
В УГКЦ вважають, що вирубка дерев, вирізування, виломлювання гілок тощо призводить до гріха проти довкілля, «а тому згідно з вченням Церкви «хто грішить проти довкілля, грішить проти Творця його».
«То ж, готуючись до свята П’ятидесятниці, просімо Бога, щоби щедро вилив на нас Духа Свого Святого та вчинив нас здатними бути охоронцями Божого створіння та провісниками зближення Царства небесного», – наголошують у Бюро УГКЦ з питань екології.
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