У мусульман розпочався місяць посту — Рамадан

Священний мусульманський місяць Рамадан (Рамазан) в 2017-році почався вранці 27 травня і закінчується ввечері 25 червня.

Рамадан — це місяць, у якому Бог дав пророкові Мухаммеду Господнє одкровення — Коран, і саме в цей місяць мусульманам приписано постити: «О ті, хто увірував! Приписано вам піст, так само, як це було приписано тим, хто жив перед вами, — щоб ви були богобоязливі!» (Коран, 2:183).

Піст для мусульман — час духовного очищення, наближення до Бога й переосмислення прожитого життя. Віруючі утримуються від їжі, пиття й подружніх інтимних стосунків від світанку до заходу сонця. Однак Творець через свого Пророка застерігає людей: «якщо (людина) не припинить брехати й чинити несправедливо — Бог не має потреби в його відмові від їжі й пиття». Займаючись своїми повсякденними справами, віруючі, водночас, служать Всевишньому особливо старанно, зосереджуючись на молитві й духовному самовдосконаленні.

Піст навчає цінувати Божі дари, якими Він щедро наділив людей і дав їм як благо. Усвідомлення цінності простих буденних благ виховує більш дбайливе до них ставлення, а також спонукає бути уважнішими до потреб мільйонів знедолених. Саме протягом Рамадану мусульмани намагаються бути особливо щедрими, а колективні молитви й спільна участь в добрих справах згуртовує їх, адже, як сказано в Корані, «віруючі, як чоловіки, так і жінки, — друзі один одному: вони закликають до схвалюваного і відговорюють від негожого..» (Коран, 9:71).

Піст позитивно впливає на організм людини, тому Рамадан — місяць не лише духовного, але й фізичного очищення. Втім, якщо людина нездужає чи подорожує, якщо це вагітна жінка чи мати, що годує немовля, дозволено перенести піст на іншу пору року. Тим, хто взагалі не може дотримувати посту, слід нагодувати нужденних або роздати милостиню.

Тільки в Рамадан, окрім обов’язкової п’ятиразової молитви, мусульмани додатково здійснюють щоночі індивідуальну або колективну молитву — таравіх. Існує й сунна (практика) пророка Мухаммеда, що полягає в щоденному читанні Корану протягом усього Рамадану, і бажано встигнути прочитати його повністю до кінця місяця. Сьогодні чимало мусульман дотримуються цього, вдосконалюючи знання своєї Священної книги.

Особливу цінність мають останні десять днів Рамадану, адже саме в одну з цих ночей пророку Мухаммеду було дано перше одкровення Корану, і саме на одну з них приходиться Ніч Величі. «Ніч Величі краща за тисячу місяців. В цю ніч ангели і Дух (ангел Гавриїл) з дозволу їх Господа сходять у всіх Його веліннях. Вона благополучна до вранішньої зорі» (Коран, 97:3–5). Хто вистоював в молитві Ніч Величі з вірою та надією на нагороду від Всевишнього — тому простяться його попередні проступки.

Рамадан завершується з появою на небі місяця-молодика. Наступного за його появою ранку настає свято розговіння — Ід аль-фітр (тюрк. — Ураза-байрам).