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Мусульмани у Вінниці доводили, що вони не «інопланетяни»
12 травня 2017, 10:10 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
У Вінниці відбулося свято мечеті в українському форматі.Захід «Інопланетян серед нас немає» відбувся о в Арт-просторі «Артинов», повідомляє Інформаційна Вінничина.
Організатори, громадська організація мусульман «Аль-Ісра», поставили за мету ознайомити вінничан із мусульманською культурою і тим самим довести, що вони не «інопланетяни» у нашій країні і місті. Дійство зібрало кілька десятків осіб, переважно студентів вінницьких вишів, вихідців з африканських та азійських країн.
- Незважаючи на етнічні, расові та релігійні відмінності між іноземними студентами з азійських й африканських країн та українцями, Україна та, зокрема, Вінниця стали для багатьох іноземців другою домівкою, місцем толерантного ставлення до різних народів, рас, віросповідань, де вони знайшли щирих та зичливих друзів, - звернувся до присутніх очільник організації «Аль-Ісра» Муса Салім.
У рамках заходу «Інопланетян серед нас немає» представники східної культури продемострували низку фільмів з інтерактивними екскурсіями видатними місцями мусульманських країн. Окрім того, всі присутні позмагалися в батлі під назвою «Хустка проти хіджабу».
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Підтримується, культивується, насаджується тотально і повсюдно совкова, колгоспна брехня, лицемірство, підлість, тупість, боягузтво. Для ілюстрації, сказаного. 1. Представляють "захід", як
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