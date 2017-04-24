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Мусульмани відзначають свято вознесіння пророка Мухаммеда до престолу Аллаха
24 квітня 2017, 12:02 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Свято Лейлят аль-ісра Валь-мі`радж (Раджаб-байрам) – ніч вознесіння пророка Мухаммеда до престолу Аллаха встановлене на згадку про дивну подорож Мухаммеда з Мекки до Єрусалима і його сходження (мі`радже) на небеса до престолу Аллаха.
У корані про цю подію згадується в сурі «Аль-ісра» («Перенесений вночі»). У хадісах, присвячених цій події, говориться, що в цю ніч архангел Джабраїл відвідав пророка Мухаммеда, сплячого біля мечеті в Меккі, і закликав його здійснити подорож до Єрусалима на крилатому коні Бораке.
Спочатку Мухаммед і Джабраїл побували на горі Синай і в Бейт-лахме (Віфлєємі), а потім наблизилися до воріт Єрусалимського храму. Мухаммед увійшов до Храму, де на нього чекали інші пророки, і зробив разом з ними молитву, на якій він був предстоятелем - імамом. Після молитви Джабраїл підніс Мухаммеду два келихи - один з молоком, інший з вином. Коли Мухаммед обрав молоко, Джабраїл вигукнув: «Справді ти на правому шляху - ти і народ твій! Вино заборонене для вас» (заборона ісламу на вживання алкогольних напоїв заснована, зокрема, і на цьому епізоді).
Потім, за переказами, у супроводі Джабраїла Мухаммед зробив сходження на небо по сходах ангелів (мі`радж) і відвідав сім небес. На першому небі сам Адам відкрив Пророкові небесні брами; на другому він зустрів пророків Яхью і Ісу, на третьому – Юсуфа, на четвертому – Ідріса, на п`ятому – Харуна, на шостому – Мусу; на сьомому, вищому небі сидів праотець і патріарх всіх пророків Ібрахим, який показав Мухаммеду рай. Всі пророки вітали Мухаммеда як брата. А коли з сьомого неба Мухаммед з`явився до престолу Аллаха, то розмовляв з ним, вимовивши 99 тисяч слів... Потім Мухаммед був повернений назад в Мекку.
Розповідаючи про цю подорож, Мухаммед підкреслював, що вона відбулася миттєво: повернувшись до Мекки, він виявив, що ліжко його ще не охололо, а з глека, перекинутого Джабраїлом навіть не встигла витекти вода. Ніч Мі`раджа мусульмани проводять в пильнуванні, читають Коран, моляться і розповідають переказ про чудове піднесення пророка. В день свята всі відвідують мечеть.
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