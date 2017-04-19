Великодні богослужіння в Україні відвідали близько 20% жителів, в Росії – менше 4%

У святкових пасхальних богослужіннях в Україні взяли участь більше 7,8 мільйонів чоловік (при загальній кількості населення країни - близько 45 мільйонів), повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на "Апостроф" и Рortal-credo.ru.

Лідерами за кількістю віруючих стали храми Дніпропетровської області. За підрахунками поліцейських, служби в цьому регіоні відвідали близько мільйона людей, йдеться в повідомленні департаменту превентивної діяльності Національної поліції України 16 квітня.



На другому місці за кількістю учасників богослужінь в Україні знаходиться Львівська область. Храми в цій області на Великдень відвідали 830 тисяч чоловік. Великодні богослужіння в Тернопільській і Одеській областях відвідали 650 і 620 тисяч осіб відповідно.



За безпекою під час великодніх заходів стежили понад 23,4 тисяч поліцейських.



У той же час, за даними російського "Інтерфаксу", великодні богослужіння в Росії відвідали 4,3 мільйона осіб, що менше 4% від загального числа жителів країни (близько 147 мільйонів).