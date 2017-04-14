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Великодня ніч в Україні минула спокійно – Нацполіція
16 квітня 2017, 12:51 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Великодня ніч в Україні минула спокійно, порушень публічної безпеки та порядку не було допущено, повідомляє прес-служба Національної поліції України.
За даними правоохоронців, у всіх регіонах держави в ніч з 15 на 16 квітня відбулися великодні богослужіння у понад 15,6 тисячі культових споруд. Участь у цих заходах узяли понад 7,8 мільйона осіб.
Найчисельнішими були заходи у Дніпропетровській (1 мільйон), Львівській (830 тисяч), Тернопільській (650 тисяч) та Одеській (620 тисяч) областях.
Публічну безпеку і порядок під час великодніх богослужінь забезпечували 22,7 тисячі поліцейських та 730 військовослужбовців Нацгвардії.
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