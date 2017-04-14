Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі

Благодатний вогонь, який символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового, про яке говорив ще апостол Петро, зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Це сталося о 14:22 за Київським часом.

Перед його сходженням ПатріархФеофіл III разом із духовенством, яке його супроводжувало, тричі Хресним ходом бійшов Ковуклію.

Усі свічки і світильники в храмі було заздалегідь погашено. Вогонь з'явився за молитвами про послання дива Патріарха Єрусалимського Феофіла III і тисяч паломників, які заповнили Великої суботи напередодні Великодня храм Гробу Господнього, площу перед ним і прилеглі вулиці.

Вогонь з'явився, як і в попередні роки, в Кувуклії – каплиці всередині храму Гробу Господнього, над кам'яним ложем, на якому покоїлося у Велику суботу поховане Тіло Христа. Саме там за віковим ритуалом молиться про сходження Благодатного вогню православний Патріарх. За давнім церемоніалом, перед входом в Кувуклію шати Патріарха Феофіла III і сама каплиця були ретельно оглянуті на предмет наявності будь-яких засобів для штучного отримання вогню.

Як тільки щорічно очікуване напередодні Великодня диво відбулося, Патріарх Єрусалимський передав вогонь віруючим, які стовпилися біля Кувуклії. Як відомо, Благодатний вогонь у перші хвилини сходження не обпалює. Впродовж усієї історії сходження Благодатного вогню, невідомо жодних ексцесів обпалення ним чи виникнення пожеж.