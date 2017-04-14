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На Великдень в Україну повертається «зимова» погода
15 квітня 2017, 08:31 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Вночі 15 квітня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській областях та на Закарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.
При цьому у суботу вдень на Волині, у Рівненській, Харківській та Луганській областях очікуються дощі, вночі дощитиме також на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині, інформує ІА ЗІК.
Денна температура повітря на заході та півночі буде 11-13 градусів, чим ближче до півдня, тим буде тепліше – найбільше, до 17 градусів, повітря прогріється у Миколаївській та Херсонській областях, а також в анексованому Криму.
У неділю, на Великдень, похолодає у західних областях, а дощі накриють більшість областей України. Без опадів очікується на Донбасі, а також у Запорізькій та Херсонській областях (хоча вночі там можливі незначні опади).
Крім того, 16 квітня у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека (3 рівень).
У понеділок, який також буде вихідним днем, дощі пересунуться на схід України, а в центральних областях також похолодає.
У вівторок, 18 квітня, стане ще холодніше, дощитиме на заході та сході – подекуди дощ із мокрим снігом.
19 квітня, за попередніми прогнозами, на заході збережеться холодна погода, на півночі й у центрі буде прохолодно, сильні дощі чи мокрий сніг будуть і там, і там. На півдні та сході буде тепліше.
У Києві та області в суботу 11-13 градусів, на Великдень трохи тепліше, але дощі, а в понеділок очікується похолодання, але без опадів.
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