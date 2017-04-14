Патріарх Варфоломій до християн: Незважаючи на усі труднощі, радійте Воскреслому Христу

Константинопольський Патріарх Варфоломій привітав християн зі святом Христового Воскресіння. Його Великоднє привітання розміщене на сайті Вселенської Патріархії.

«Це послання перемоги життя над смертю, перемоги світла тихої пасхальної лампади над темрявою нестійкості і розрішення прикрощів та проблем через невечірнього Світла Воскресіння, благовіствує Вселенський Патріархат всьому світу і запрошує всіх людей, щоб його втілити в житті. Закликає їх встати з вірою і надією перед воскреслим Христом, перед таємницею життя; закликає їх вірити Тому, що володіє кермом всього творіння — Воскреслому Господу, Господа радості і веселощів. Христос воскрес, браття і чада! Ця благодать і безмежна милість Господа нашого, що володіє життям і панує над смертю нехай буде з усіма Вами», - йдеться у привітанні.

Патріарх Варфоломій зауважив: «Ми живемо, проте, в світі, в якому через засоби комунікації передають безперервно неприємну інформацію про терористичні атаки, про війни, про руйнування природних явищ, про проблеми через релігійний фанатизм, про голод, про проблеми біженців, про невиліковні хвороби, про бідність, про психологічне пригнічення, про відсутність безпеки та про інші супутні небажані ситуації».

В присутності цього щоденного «хреста», якого люди несуть з «голосінням», приходить наша Мати, Свята Православна Церква, щоб нам сповістити, що потрібно нам бути радісними, тому що наш начальник Христос є переможцем, є носієм радості, що просвічує все. Наша радість лежить в упевненості в перемозі Христа», - підсумовує Патріарх Варфоломій.