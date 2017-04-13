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Сьогодні Велика п’ятниця – найскорботніший день для християн
14 квітня 2017, 09:52 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
У Велику п’ятницю Церква згадує неправедне осудження синедріоном Ісуса Христа. Це найскорботніший день для християн, тому що саме в п’ятницю Христос добровільно віддав Себе на хресну смерть заради людей. На богослужінні згадується час, коли Ісус Христос віддав на Хресті свій дух Богу Отцю, а тайні учні Його — Йосиф Ариматейський і Никодим випросили дозвіл у Пилата та зняли з хреста для поховання Пречисте Тіло Господнє (Ів. 19,8-10).
Страсна п’ятниця – найпісніший день Великого посту. В усіх храмах з вівтаря виноситься плащаниця — зображення зняття з хреста Тіла Господнього.
Служиться Велика Вечірня, на ній читається Євангеліє від св.Матфея про страсті і смерть Ісуса Христа, від суду у Пилата до поховання у гробі Йосифа. Коли починають співати стихири, процесія виходить з хрестом і хоругвами з церкви, священики несуть плащаницю. Обхід довкола церкви символізує похорон Ісуса Христа. В стихирах проявляється глибокий жаль і співчуття з причини смерті Спасителя.
Після завершення обходу процесія повертається до храму, де на стіл покладається плащаниця, що зображає гріб Господній.
У Великі п’ятницю й суботу віруючі йдуть до плащаниці, щоб вклонитися Спасителеві.
У дні Страсного тижня віруючим належить суворо постити «заради страстей Христових», які Він перетерпів за гріхи людства. Окрім того, посиленим постом християни намагаються гідно підготуватися до зустрічі з Воскреслим Христом. Також протягом Страсного тижня всі християни, які протягом посту ще не сповідалися і не причащалися, мають це обов’язково зробити — в будь-який день зранку, окрім п’ятниці.
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