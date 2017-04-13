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Папа обмив ноги 12 засудженим у в’язниці поблизу Риму
14 квітня 2017, 06:59 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
«Папа представляє Ісуса, тож хочу зробити те, що чинив Він», – сказав Папа Франциск у проповіді, виголошеній у каплиці в’язничного комплексу в Паліяно поблизу Риму під час Святої Меси «на Господній Вечері» у четвер, 13 квітня.
Під час Богослуження, яким розпочинається Пасхальне Тридення, Папа обмив ноги 12 засудженим, двоє з яких відбувають довічне покарання, а інші повинні вийти з в’язниці між 2019 та 2073 роками. Серед них було троє жінок та мусульманин, який готується прийняти Таїнство хрещення.
Про це повідомляє Радіо Ватикану.
«Вмивання ніг, – пояснив Святіший Отець, – це був звичай, який в ті часи здійснювався перед обідами й вечерями, адже тоді не було асфальту й люди ходили серед пилу. Тому, одним з жестів, приймаючи когось вдома, в тому числі й з метою трапези, було вмити ноги. Це робили невільники, поневолені особи, але Ісус перевертає все з ніг на голову та Сам виконує це. Симон не хотів дозволити на це, але Ісус пояснив, що повинно бути саме так, що Він прийшов у світ, щоб служити, служити нам, щоб стати для нас рабом, щоб відати за нас життя, щоб любити до кінця».
Папа розповів, що коли вже під’їжджав до місця призначення, на дорозі його вітали люди. Дехто казав: «Їде Папа! Глава Церкви!». «Главою Церкви є Ісус! Не жартуймо! Папа представляє Ісуса, і я хочу вчинити те, що робив Він. Під час цього обряду парох обмиває ноги вірним. Бачимо переворот: той, хто здається найбільшим, повинен виконати працю невільника, але це для того, щоби сіяти любов», – сказав Святіший Отець, додаючи:
«Щоб сіяти любов між собою, я не кажу вам сьогодні пообмивати ноги одні одним, бо це було би лише жартом. Але як образ, то так. Кажу вам, що якщо маєте нагоду допомогти, виконати тут, у в’язниці якусь послугу для товариша чи товаришки, вчиніть це. Бо це – любов, це те саме, що вмити ноги. Це означає служити».
Проповідник пригадав, що апостоли одного разу сперечалися між собою про те, хто між ними є найбільшим, найважливішим, а Ісус відповів: «Хто хоче бути важливим, той повинен стати найменшим і слугою для всіх». І саме це Він вчинив із нами:
«Він нам служить. Він – слуга всім нам, бідолахам. Але Він – великий, Він – добрий. Він любить нас такими, якими ми є. Тому, під час цього обряду, думаймо про Бога, про Ісуса. Це не фольклорний обряд: це жест, аби пригадати про те, що нам дав Ісус. Після цього Він взяв хліб і дав нам Своє тіло, взяв вино і дав нам Свою кров. Такою є Божа любов. Сьогодні думаймо лише про Божу любов», – сказав Святіший Отець, і через кілька хвилин виконав зворушливий обряд.
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