Сьогодні Страсний четвер, з якого починаються особливі приготування до Пасхи

У Страсний четвер у богослужінні згадуються чотири важливі події з життя Христа Спасителя: Тайна вечеря, на якій Господь встановив новозавітне Таїнство Євхаристії. Господь Ісус Христос уклав Новий Заповіт між Богом і людьми ціною Власної Крові.

Цього дня у храмі служать Літургію св. Василя Великого, а єпископи вмивають ноги 12 священнослужителям, як це вчинив Ісус Христос дві тисячі років тому своїм учням на знак глибокого смирення і любові до них, а також як повчання всім християнам не шукати влади один над одним, а слугувати один одному. Згадується молитва Господа в Гетсиманському саду, коли Христос від душевних терпінь плакав кривавими сльозами.

У Великий четвер в монастирях традиційно починаються всі приготування до Великодня. Вважається, що цього дня потрібно встати ще до світанку і з самого ранку очищати душу і серце молитвами. Тільки після цього можна приступати до фарбування яєць та приготування Пасок.

Страсний четвер також називають чистим четвергом, бо з цього дня починаються особливі приготування до святкування Пасхи — віруючі очищають житло від бруду, а також починають пекти паски та фарбувати великодні крашанки. Цього дня звершується єпископами освячення мира.