У Франківську студенти-мусульмани розмальовували писанки

У читальному залі медичної бібліотеки відбувся 8 за рахунком майстер-клас «Писанка – символ Великодня».

На захід прийшли українські та іноземні студенти, більшість з яких писанку розписували вперше, повідомляє GALKA.IF.UA з посиланням на прес-служба ІФНМУ.

Першокурсник ІФНМУ Шеран родом із Курдистану за віросповіданням мусульманин і про великодні приготування українців знає небагато.

«Нас запросила наша викладачка, і ми прийшли. Цікаво, як це все буде. Мої друзі навчалися в ІФНМУ. Їм дуже сподобалось, тому і я вирішив здобувати освіту тут. Я тільки на 1-му курсі – і цю традицію бачу вперше».

Цього разу цікавих розписувати писанки було багато, раніше приходило до 10-ти осіб, розповідає керівниця первинного осередку МО ВУТ «Просвіта» ІФНМУ Марія Гуцол.

«Сьогодні є студенти з Єгипту, Нігерії, США. Переважно вони мусульмани, але дуже хочуть долучитися до наших традицій. Перше, що запитують, – чи можна буде цю писанку взяти із собою. Звісно, що можна», – каже Гуцол.

Готується до Великодня і першокурсниця Ірина Олексин. Дівчина родом з Тлумацького району. Каже, що в цих краях традиція писанкарства трохи відійшла, господині радше купують, ніж самі виготовляють великодні писанки.

«У нас писанкарство не дуже розвинено. Більше вишивають, займаються рукоділлям. Сама писанки ще ніколи не розписувала, хіба малювала на папері, вирізувала форму і наносила орнаменти», – каже дівчина.

Розповіді про Великдень та традиції навколо нього любить студент 1-го курсу підготовчого факультету Махмуд Харбі. Саме тому єгиптянин за національністю і мусульманин за віросповіданням прийшов на захід.

«Мені цікаво слухати про Великдень. У моїй країні немає такої традиції. Я ще ніколи не малював писанки. Але хочу навчитися, як це робити», – зізнається Махмуд.

8-й рік підряд вчить студентів-медиків тримати в руках писачок та наносити візерунки на майбутню писанку науковиця музею мистецтв Прикарпаття Іванна Равлюк.