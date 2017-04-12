Глави українських Церков вітають українців із Великоднем

Напередодні Воскресіння Христового лідери українських Церков звернулися до вірян і духовенства з посланнями, присвяченими цьому світлому празнику.

«У ці радісні пасхальні дні сердечно вітаю вас, преосвященні архіпастирі, боголюбиві пастирі, чесне чернецтво, дорогі браття і сестри, зі святом Воскресіння Христового. Вітаю з Пасхою Христовою Президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, український народ і особливо наші Збройні сили – захисників нашої Української держави, які з любові до неї не шкодують навіть свого життя. Вітаю з великим християнським святом весь український народ і всіх українців, які перебувають за межами України на всіх континентах, але люблять Україну і допомагають їй.

Нехай Всемилостивий Господь, Який Своїм воскресінням переміг смерть, дарує нам перемогу над усіма нашими зовнішніми і внутрішніми ворогами і нехай приведе всіх нас до миру і єдності, щоб наше життя відповідало тому, заради чого Син Божий став людиною, постраждав, помер і воскрес», – йдеться у привітанні Патріарха УПЦ КП Філарета (Денисенка).

«Святкувати християнську Пасху означає для нас сьогодні бути здатними силою Воскреслого вставати і пробудитися до дії, – бути здатними до особистої пасхальної самопожертви задля добра свого народу, його свободи та кращої долі. Дивлячись на обличчя наших українських воїнів-героїв, які принесли своє життя в жертву за рідний народ, можемо бути впевнені, що Небесний Отець приймає ці жертви в імені свого Сина. Саме у них через воскреслого Христа ми вже маємо перемогу над злом і зцілення душевних і тілесних ран.

Святкувати християнську Пасху означає для нас сьогодні бути носіями перемоги життя там, де панує смерть. Щиро визнавати те, що Христос «воістину воскрес», означає повірити, що завдяки нашому особистому рішенню та зусиллю є воістину можливим побороти корупцію і неправду в нашому суспільстві, що саме від нас залежить, яким буде наша країна: чи вона буде вмирати, віддана на поталу могутнім світу цього, чи встане, пробудиться, оновиться і воскресне до справжнього життя, гідного людини як образу Божого», – пише Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук).

«Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа з мертвих стало завершенням справи нашого спасіння, здійсненої через Його втілення, страждання та хресну смерть за гріхи людей. Тому у віровченні Церкви та у богослужіннях хрест і Воскресіння нерозривно поєднані між собою. Церква спільно зі своїми вірними співає: «Хресту Твоєму покланяємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо». Отже, Воскресіння Христове не є простим фактом оживлення силою Божою померлої людини, але перемогою Богочоловіка Ісуса Христа над самою смертю і тлінням. За словами апостола Павла неможливо було смерті втримати у своїх путах Ісуса Христа, Який Своєю смертю переміг того, хто мав владу смерті, тобто диявола. Як вчить преподобний Іоан Дамаскін, «Через гріх увійшла у світ смерть, яка поїдала, наче хижий звір, життя людини. Щоб перемогти її, в боротьбу з нею повинна була вступити людина безгрішна і непідвладна смерті». І ось Творець і Господь, Єдиносушний Син, Слово Боже, приймає на Себе людські гріхи і принижується, аж до смерті хресної. Витерпівши страждання і зазнавши смерті за нас, Він приносить Самого Себе в жертву Отцю Небесному, Своєю смертю перемагаючи не тільки гріх. Як темрява знищується світлом, так і тління життям виганяється. Для всіх настає життя, а для згубника – загибель. Таким чином, Христос у Своєму Воскресінні стає переможцем смерті. Віра у воскресіння Христа-Спасителя утверджує людину у вірі в загальне воскресіння і життя майбутнього віку, джерело пасхального світла, радості та миру в нашому земному житті, того миру, якого прагнуть усі свідомі українці, особливо в цей час війни з північно-східним окупантом нашої української землі», – зазначає у своєму вітанні Предстоятель УАПЦ Макарій (Малетич).

«Свідком страждань та воскресіння Ісуса була Пречиста Діва Марія – Вона стояла під хрестом, Вона бачила Його смерть. Але в Її страждаючому материнському серці завжди горів вогник надії. Незламна віра в Божу обітницю вчинила Її сильною. Просімо, щоб Пресвята Богородиця і нам допомогла споглядати з надією на будь-яку подію нашого життя, навіть найбільш негативну. Нехай Вона зміцнить нашу віру і підтримує зусилля людей доброї волі, спрямовані на те, щоб в нашій державі запанував мир і справедливість. Нехай життя перемагає смерть, милосердя перемагає гріх, а любов подолає ненависть.

Улюблені у Христі Брати і Сестри!

З нагоди Свята Воскресіння Господнього хочу скласти побажання благословенного, глибокого і радісного переживання Пасхальних Тайн.

Нехай Воскреслий Христос, силою свого страждання і своєї слави, зміцнить віру, укріпить надію, примножить любов та щедро обдарує благодаттю свого миру», – побажав вірянам Митрополит Львівський РКЦ в Україні Мечислав Мокшицький.

«Пасха означає перехід з одного стану в інший. “Як в давні часи Ізраїльський народ вийшов з Єгипетського полону в Обіцяний Край, так і наша душа повинна здійснювати перехід від полону гріха до благочестя і чесноти” (преподобний старець Дорофей).

У ці святкові та Пасхальні дні, ми сердечно вітаємо духовенство, дияконство та монашество Української Православної Церкви в Діаспорі, нашу молодь і дітей, та особливо наших братів і сестер в Україні – котрі переносять різного роду труднощі і випробовування захищаючи свою Батьківщину.

Нехай Воскреслий Христос принесе довгоочікуваний мир і єдність в кожну Українську сім’ю і родину, зміцнить нашу віру, наповнить наші серця духовною радістю, примножить любов, щоб у всій повноті ми змогли насолодитися радістю світлих Пасхальних днів.

Ми молимось і віримо, що Господь Бог Благословить наш Український народ і наша матір Україна стане сильною Європейською країною. Благословення Воскреслого Христа нехай буде з усіма Вами», - бажають представники Постійної конференції українських православних єпископів поза межами України.

«Пам’ятаймо про безмежну любов і милість Божу до нас і намагаймося в своїх серцях примножувати взаємну синівську любов до Бога і один до одного. Любов — це сутність життя, і поки між нами буде любов, доти буде на землі життя.

Смиряймо себе під сильну руку Божу навіть тоді, коли ми не до кінця розуміємо, що Божественний Промисл нам посилає, тому що Бог робить нам тільки добро і благо, і той, хто смиряється під Божу руку — вкушає цього блага.

Смиряймо себе один перед одним, як перед носителями образу Божого, тому що смирення робить нас спроможними вміщати в собі силу і красоту того життя, яке засяяло із Живоносного Гробу через преславне Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого Іісуса Христа, Якому від нас слава, честь і поклоніння навіки», - вітає із святом Миторполит УПЦ (МП) Онуфрій (Березовський).