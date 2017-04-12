- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Велика Середа — день віддання на страждання і смерть Ісуса Христа
12 квітня 2017, 09:58 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
У Велику Середу дві події згадуються і наповнюють цього дня зміст богослужбових текстів: покаяння блудної жінки, яка злила миро на ноги Господа, і задум злочестивого Юди зрадити свого Учителя.
Відтак зароджуються наміри вбити Христа і в Його недругів. Перед нами невидимо постає і приготовляється Голгофа: посередині Христос – безвинна жертва; біля ніг Його – блудниця, що кається і отримує відпущення гріхів, подібно до благорозумного розбійника. Вона плаче біля ніг Господа, Який простив її, а Юда задумує нечестиве видання на смерть свого Викупителя.
Ніч з вівторка на середу Ісус Христос востаннє перед Своєю смертю провів у Вифанії. Тут у цьому селі в домі Симона прокаженого приготовлена була для Спасителя вечеря. Жінка-грішниця, дізнавшись, що Він знаходиться тут, прийшла до Нього з алавастровою посудиною мира і вилила Йому на голову, тим самим виявивши свою любов і шанування до Спасителя. Учні Його жалкували про таку трату мира, а Він їм говорив: “Навіщо бентежите жінку? Вона добре діло зробила для Мене. Бо вбогих завжди маєте. Зливши миро це на тіло Моє, до погребіння Мене приготувала. Істинно кажу вам: де тільки буде проповідане Євангеліє це по всьому світу, сказане буде про те, що вона зробила, в пам’ять її” (Мф. 26; 10-13).
Відтак, коли Христос перебував у домі Симона прокаженого, первосвященики, книжники і старійшини юдейські, постійно слідкуючи за Господом, зібралися в первосвященика Каяфи радились, якби схопити Ісуса та вбити Його. Але водночас боялися це зробити у свято через причину бунту серед народу, який слухав повчання Христа і став довіряти Йому ще більше після воскрешення праведного Лазаря. Якраз в цей момент прийшов на цю нечестиву раду Юда Іскаріот і запропонував їм видати Христа за винагороду. Первосвященики з радістю прийняли такі наміри Юди і встановили ціну такої зради в тридцять срібників: “Тоді один з дванадцятьох, званий Іудою Іскаріотом, пішов до первосвящеників і сказав: що хочете дати мені, і я вам видам Його? Вони запропонували йому тридцять срібників. І відтоді він шукав нагоди, щоб видати Його” (Мф. 26; 14-16). “Грішниця принесла до ніг Спасителя свою голову, а Юда простягнув руки до беззакоників; та шукала відпущення гріхів, а цей взяв срібняки. Грішниця принесла миро для помазання Господа; а ученик радиться з беззаконими. Вона раділа, витрачаючи коштовне миро, а цей турбувався як видати Безцінного. Вона Владику пізнала, а цей від Владики відійшов. Вона визволилась від гріха, а цей зробився його (гріха) в’язнем”, – робить такі порівняння св. Іоан Золотоустий.
У Велику Середу відбувається остання в році Літургія Передосвячених Дарів і після її закінчення останній раз читається молитва преподобного Єфрема Сирина. Останній раз у цей день читаються і кафізми — до вечора Світлої суботи.
Рейтинг
0
0
Останні новини
На Полтавщині журналіста змусили зняти з ефіру сюжет про нетверезого священика УПЦ (МП) | 12 квітня 2017, 12:22 | Релігія в ЗМІ
2017 рік в Тернопільській області проголошено Роком Патріарха Йосифа Сліпого | 12 квітня 2017, 12:11 | Державно-конфесійні стосунки
У Вінниці згорів молитовний дім євангельських християн-баптистів | 12 квітня 2017, 12:03 | Надзвичайні ситуації
Львів'ян закликають допомогти нужденним на Великдень | 12 квітня 2017, 11:48 | Благодійність, соціальне служіння
Духовенство Львова вважає, що місто перебуває у «сміттєвій блокаді» і просить її зняти | 12 квітня 2017, 11:44 | Релігія і суспільство
Останні коментарі
И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,