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У центрі Києва можна побачити 600 двометрових писанок
8 квітня 2017, 19:15 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
8 квітня на Софійській і Михайлівській площах та Володимирському узвозі готуються до відкриття всеукраїнського фестивалю писанок та Арт-перфомансу "585 Художників". Виставка мала відкритися сьогодні, але її перенесли на два дні через дощ.
Про це повідомляє Gazeta.ua.
На трьох локаціях розмістили 585 писанок. Із них 374 - авторські, 111 розмалювали діти. Усі на металевих підставках.
Проходять останні приготування. Робітники прикрашають територію, обгороджену парканом. Відвідувачів не пускають.
"Прийшли сьогодні, незважаючи на дощ, а нам сказали, що входити не можна. Та ми хоч здалеку подивимося, пофотографуємо", – сказала киянка Олеся Кирийко.
"Працюю на ялинковій фабриці головним художником, тому свою писанку оформила у ялинковому мотиві. Основа зроблена зі склопластику. В розписі використовувала техніку "подвійний мазок". Зверху виріб посипала глітером. Також покрила акрилом, аерозольною фарбою та акриловим золотом на ацетоні", - розповіла Уляна Комарницька. Торік вона зайняла 12 місце у народному голосуванні.
Біля входу поставили писанку в краплях з відбитками рук. Це робота дизайнера масок Марини Лапи.
"У 2016 я зробила скандальну писанку, називалася вона "33", та складалася з кривавого хліба обтягнутого колючим дротом", - пригадала Марина Лапа. – "Цьогорічна писанка називається "Світотворення". Яйце - це символ життя і суміжності між порядком і хаосом. І коли людина потрапляє у скрутну ситуацію, їй погано і лячно - тоді вона побачить скільки навколо неї можливостей. Як вона це бачить? Коли ти в темряві, то дуже легко розгледіти промінь світла. Адже людина, що бачить промінчик розуміє – все у її руках. На моїй писанці, зображення Всесвіт кожного з нас і кожен тримає його сам. Тому, на мою роботу потрібно дивитися в темряві. Я працювала над писанкою близько трьох тижнів. Яйце пофарбовано в багато шарів - все це акрилові та фосфорні краплі, кристали. А зверху викладений ангел із з'єднаних рук. Він символ підтримки. Ти сам себе підтримуєш, виштовхуєш себе вгору".
Виставка працюватиме до 23 квітня.
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