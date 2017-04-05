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Писанковими деревами прикрасять до Великодня головну площу Ужгорода
5 квітня 2017, 13:53 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
7 квітня, на свято Благовіщення, на площі Народній в Ужгороді вже втретє розпочнеться обласний фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!».
Великодні яйця, виконані учасниками конкурсу в різних техніках, представлять на 54 «писанкових» деревах, розташованих по периметру головної площі області.
Водночас, сотня педагогів та учнів навчальних закладів Закарпаття ділитимуться своїм досвідом створення символу Великодня під час майстер-класів. Всі бажаючі зможуть самостійно виготовити писанку в обраній техніці. Також цього дня вперше в будівлі облдержадміністрації відбудеться виставка великодніх рушників, вишитих освітянами та їх вихованцями. Тут розгорнуть експозицію світлин на великодню тематику.
Відкриття обласного фестивалю-конкурсу відбудеться у п’ятницю об 11.00. Милуватися писанками на площі Народній в Ужгороді всі охочі зможуть до Великодня – 16 квітня, – інформують в прес-службі Закарпатської ОДА.
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