Писанковими деревами прикрасять до Великодня головну площу Ужгорода

7 квітня, на свято Благовіщення, на площі Народній в Ужгороді вже втретє розпочнеться обласний фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!».

Великодні яйця, виконані учасниками конкурсу в різних техніках, представлять на 54 «писанкових» деревах, розташованих по периметру головної площі області.

Водночас, сотня педагогів та учнів навчальних закладів Закарпаття ділитимуться своїм досвідом створення символу Великодня під час майстер-класів. Всі бажаючі зможуть самостійно виготовити писанку в обраній техніці. Також цього дня вперше в будівлі облдержадміністрації відбудеться виставка великодніх рушників, вишитих освітянами та їх вихованцями. Тут розгорнуть експозицію світлин на великодню тематику.

Відкриття обласного фестивалю-конкурсу відбудеться у п’ятницю об 11.00. Милуватися писанками на площі Народній в Ужгороді всі охочі зможуть до Великодня – 16 квітня, – інформують в прес-службі Закарпатської ОДА.