Великдень у Запоріжжі всі конфесії святкуватимуть спільною ходою

Цього року Великдень припадає на 16 квітня, коли збігаються юліанський та григоріанський календарі. Тому це свято представники усіх християнських конфесій Запоріжжя відзначатимуть разом.

Про це розповіли на спільній зустрічі у прес-центрі "Журналіст" в Запоріжжі єпископ Запорізький і Мелітопольський УПЦ КП Фотій, екзарх Донецький УГКЦ Степан, генеральний вікарій, єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ в Україні Ян Собіло, представник митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ (МП) Луки отець Анатолій, старший пресвітер об'єднання Церков християн віри євангельської п'ятидесятників Запорізької області Василь Гедаревич, настоятель Вірменської Апостольської Церкви Запорізької області Юсік Нуріджанян, старший пастор, єпископ по Запорізькій області Християнської харизматичної церкви «Джерело життя» Сергій Гащенко, пастор РГХВСЦ «Христос є відповідь» Андрій Лисенко, пастор ЦЄХБ «Відродження» Яків Бринза, пастор РГ «Церква «Міжнародний центр Євангелія» Юрій Шаповал, пастор ЄМХРГ «Дім Бога Ізраїлева» Родіон Самойлович, пастор РГПЦХЄВ «СІОН» Андрій Ярмохін і духовні лідери інших християнських громад, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Мig.com.ua.



Церкви регіону будуть славити воскреслого Іісуса Христа та молитися за закінчення війни в Україні. Підготовка до свята вже почалася. В рамках святкування 500-річчя Реформації в Україні проводиться естафетна безстрокова безперервна молитва 24 години на добу сім днів на тиждень, в якій беруть участь християни різних церков протестантського спрямування. Запорізька область прийняла свою молитовну естафету у неділю, 26 березня, від християн Волинської області.



Молитовний процес планується продовжити урочистим заходом у неділю, 2 квітня, з 18.00 до 20.00, на Майдані герої, де зберуться представники всіх християнських конфесій і молитимуться за Україну. Захід ознаменується урочистим передаванням молитовної естафети віруючим Хмельницької області.



3 квітня вірян очікує день суворого посту.



Крім того, духовні лідери Запоріжжя підтвердили свій намір напередодні Пасхи, 8 квітня, облаштувати у занедбаному парку імені Пушкіна куточок сімейного відпочинку "Парк біблійного періоду".



16 квітня вони передбачають спільно відзначити Великдень у Запоріжжі широкомасштабною ходою головним проспектом Соборним від бульвару Шевченка [збір о 16.30, початок ходи о 17.00] до площі Фестивальної, де о 18.00 почнеться спільна молитва, а потім концерт духовних співів.