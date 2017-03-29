Мусульмани готуються до ночі Рагаїб

Мусульмани готуються до благословенної ночі Рагаїб, яка у цьому році припадає на ніч з 30 на 31 березня.

Вважається, що у цю ніч по милості Всевишнього приймаються всі дуа віруючих, Аллах обдаровує їх Своєю милістю і благами. Намаз, посаду, саадака та інші види поклоніння у цей день приносять незліченні блага. А тому проводити ніч Рагаїб віруючим необхідно у молитві, читаючи Коран і приносячи покаяння у гріхах і помилках.

Також рекомендується спілкуватися з батьками, радувати дітей, допомагати бідним і відшкодовувати пропущені намази. Особливе значення має і піст у місяць Раджаб, першою п'ятницею якого і є ніч Рагаїб.

Відомо, що після місяця Рамазан, найбільше Пророк Мухаммад тримав піст саме цього місяця. Як кажуть мудреці, місяць Раджаб – це місяць посівів. Наступний за ним місяць Шабан – місяць поливу та догляду за цими посівами. А священний Рамадан – місяць збору врожаю. Тобто Раджаб – це перша ступінь духовного очищення на шляху підготовки до священного місяця Рамадан. Про це повідомляє Islam-today.