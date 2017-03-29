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Християни Запоріжжя Великдень відзначать спільними акціями та ходою
29 березня 2017, 09:50 | Релігійні свята і традиції | | 0 | | Код для блогу | |
Християнські Церкви Запорізького краю оголосили про спільні акції на честь Великодня та святкування 500-річчя Реформації.
Про це під час прес-конференції, яка відбулася 28 березня у прес-центрі „Журналіст” Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України, оголосили члени Духовної ради християнських церков Запоріжжя.
У прес-конференції взяли участь єпископ Запорізький і Мелітопольський УПЦ КП Фотій, екзарх Донецький УГКЦ владика Степан, єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ Ян Собіло, старший пресвітер об’єднання Церков ХВЄ Запорізької області Василь Гедаревич, настоятель громади Вірменської апостольської церкви отець Юсік Нуріджанян, старший пастор, єпископ по Запорізькій області Християнської харизматичної Церкви „Джерело життя” Сергій Гащенко, пастор РГХВСЦ „Христос є відповідь” Андрій Лисенко, пастор ЦЄХБ „Відродження” Яков Бринза, пастор РГПЦХЄВ „Сіон” Андрій Ярмохін та інші представники церков. Представник УПЦ (МП) отець Анатолій Ревтов повідомив, що його Церква не зможе взяти участь у спільних заходах, але буде молитися за всіх учасників.
Під час прес-конференції духовні лідери оголосили про заходи, в яких запрошують взяти участь як вірян, так і усіх запоріжців.
Зараз в рамках святкування 500-річчя Реформації триває безстрокова безперервна молитва християн Церков протестантського спрямування. Запорізька область прийняла естафету 26 березня від Волинської області. Урочиста молитва з передачею естафети далі – віруючим Хмельницької області - відбудеться у Запоріжжі на майдані Героїв Революції гідності 2 квітня о 18.00 в рамках щонедільної традиційної молитви проти агресії, за мир, за Україну, яка триває у нашому місті вже третій рік, участь в ній беруть представники та прихожани різних церков.
8 квітня з 10.00 у парку ім. Пушкіна в рамках святкування 500-річчя Реформації стартує благодійна акція з прибирання та впорядкування цього зеленого куточка. Також лідери церков підтвердили свій намір облаштувати на території цієї зеленої зони сімейний „Парк Біблійного періоду” з майданчиками для дітей, кафе, цікавими місцями відпочинку. Всіх городян запрошують на акцію з прибирання парку.
16 квітня, в день, коли Великдень спільно відзначатиметься за григоріанським та юліанським календарем (цього року ці дати співпали), після урочистих богослужінь усіх бажаючих запрошують взяти участь в урочистій ході головним проспектом Запоріжжя. Збір представників усіх християнських конфесій та бажаючих відбудеться о 16.30 біля ПК „Дніпроспецсталь”, з 17.00 до 18.00 святкова хода пройде проспектом Соборним до пл. Фестивальної, де відбудеться спільна молитва та концерт. Широкомасштабна молитовна акція покликана утвердити єдність нашого народу та укріпити духовний сенс Великодня. Про це повідомляє кореспондент РІСУ.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.