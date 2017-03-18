Мусульмани в Україні зустрічають Новруз Байрам

Новруз Байрам поряд з Новим роком і релігійним Рамазан Байрамом є одним з найголовніших і улюблених свят мусульман.

Як національне свято Новруз відзначається 21 березня і вважається святом весняного рівнодення, що символізує оновлення природи.

За стародавнім сонячним календарем цей день означає початок весни і нового року.

Зі святом Новруз вітають словами «Novruz bayramınız mübarək olsun!» ( «Нехай ваше свято Новруза буде щасливим!») І відповідають на привытання словами «Sizinlə bahəm!» ( «І ваш теж!»).

В Україні в ці дні в різних містах проходять фестивалі, присвячені Міжнародному свята Новруз.

«Ми запрошували всіх бажаючих на святкування Новруз Байрам в Дніпрі. У програмі були пісні і танці російського, українського та азербайджанського народів у виконанні творчих колективів Дніпропетровської області. Крім того, гостей свята пригощали пловом, східними солодощами, люля-кебаб на грилі. Все - абсолютно безплатно», – повідомив голова Ліги азербайджанців Дніпропетровщини Сархош Ісмаїлов.

«Кожен охочий міг приєднатися до заходу: познайомитися ближче з традиціями святкування Новруза, поласувати традиційними солодкими стравами, пограти в народні ігри. Молодь була напрочуд активна і з задоволенням і азартом брала участь у всіх розважальних конкурсах», – зазначив народний артист України Гурбан Аббасов, який брав участь у фестивалі.

Національні танці, виступи пісенних ансамблів, демонстрація азербайджанських національних традицій і звичаїв були сприйняті українцями з особливим інтересом.

Організатором свята виступив Координаційний центр. Його глава Фируз Ібрагімов зазначив, що у важкі для країни часи потрібно не падати духом і знаходити трохи часу для відпочинку.

«Сьогодні дійсно важко. Все повторюється аналогічно тому, що відбувалося у нас в Баку. Тому хоч трохи хочемо створити таку атмосферу, що ми не падаємо духом і проводимо такі масштабні свята для міста. І сподіваємося, що найближчим часом закінчиться війна на Донбасі», - сказав Фируз Ібрагімов.

За його словами, важливо, що новорічні подарунки бажано підносити не тільки азербайджанцям, але і представникам інших націй і релігій, щоб і вони змогли розділити радість свята Новруз.

30 вересня 2009 року Новруз був включений ЮНЕСКО до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. 24 лютого 2010 року Генеральна асамблея ООН одноголосно прийняла резолюцію, визнавши 21 березня Міжнародним днем ​​Новруза. Про це повідомляє trust.ua.