- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Мусульмани в Україні зустрічають Новруз Байрам
21 березня 2017, 12:15 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Новруз Байрам поряд з Новим роком і релігійним Рамазан Байрамом є одним з найголовніших і улюблених свят мусульман.
Як національне свято Новруз відзначається 21 березня і вважається святом весняного рівнодення, що символізує оновлення природи.
За стародавнім сонячним календарем цей день означає початок весни і нового року.
Зі святом Новруз вітають словами «Novruz bayramınız mübarək olsun!» ( «Нехай ваше свято Новруза буде щасливим!») І відповідають на привытання словами «Sizinlə bahəm!» ( «І ваш теж!»).
В Україні в ці дні в різних містах проходять фестивалі, присвячені Міжнародному свята Новруз.
«Ми запрошували всіх бажаючих на святкування Новруз Байрам в Дніпрі. У програмі були пісні і танці російського, українського та азербайджанського народів у виконанні творчих колективів Дніпропетровської області. Крім того, гостей свята пригощали пловом, східними солодощами, люля-кебаб на грилі. Все - абсолютно безплатно», – повідомив голова Ліги азербайджанців Дніпропетровщини Сархош Ісмаїлов.
«Кожен охочий міг приєднатися до заходу: познайомитися ближче з традиціями святкування Новруза, поласувати традиційними солодкими стравами, пограти в народні ігри. Молодь була напрочуд активна і з задоволенням і азартом брала участь у всіх розважальних конкурсах», – зазначив народний артист України Гурбан Аббасов, який брав участь у фестивалі.
Національні танці, виступи пісенних ансамблів, демонстрація азербайджанських національних традицій і звичаїв були сприйняті українцями з особливим інтересом.
Організатором свята виступив Координаційний центр. Його глава Фируз Ібрагімов зазначив, що у важкі для країни часи потрібно не падати духом і знаходити трохи часу для відпочинку.
«Сьогодні дійсно важко. Все повторюється аналогічно тому, що відбувалося у нас в Баку. Тому хоч трохи хочемо створити таку атмосферу, що ми не падаємо духом і проводимо такі масштабні свята для міста. І сподіваємося, що найближчим часом закінчиться війна на Донбасі», - сказав Фируз Ібрагімов.
За його словами, важливо, що новорічні подарунки бажано підносити не тільки азербайджанцям, але і представникам інших націй і релігій, щоб і вони змогли розділити радість свята Новруз.
30 вересня 2009 року Новруз був включений ЮНЕСКО до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. 24 лютого 2010 року Генеральна асамблея ООН одноголосно прийняла резолюцію, визнавши 21 березня Міжнародним днем Новруза. Про це повідомляє trust.ua.
Рейтинг
0
0
Останні новини
На Одещині підлітки зруйнували на цвинтарі 38 пам’ятників | 21 березня 2017, 14:53 | Релігійна нетерпимість та вандалізм
В Єрусалимі завершили реставрацію Гробу Господнього | 21 березня 2017, 14:04 | Реставрація, збереження культурної спадщини
У Херсонській області побудують дві мечеті за кошти кримськотатарської діаспори Туреччини | 21 березня 2017, 13:15 | Іслам
Мусульмани в Україні зустрічають Новруз Байрам | 21 березня 2017, 12:15 | Релігійні свята і традиції
Тиждень протестантської культури в Одесі ледь не переріс в бійку: внутрішній конфлікт лютеран загострюється | 21 березня 2017, 11:29 | Лютерани
Популярні статті місяця
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 15 березня 2017, 10:58
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
22 лютого 2017, 16:12 | Міжнародні відносини | 1 березня 2017, 16:12
Останні коментарі
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.