Християни східного обряду вшановують сьогодні Животворчий Хрест ­— Хрестопоклінна неділя

19 березня 2017, 11:24 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Хрестопоклінну неділю вірні йдуть до храму та вклоняються Животворчому Хресту. Якраз цієї неділі хрест виступає перед нами як знамено сили, знамено спасення та знамено перемоги і тріумфу. Для християн Хрестопоклінна неділя особлива. Цей день призначений, аби людина змогла відчути зміст особистого хреста та хрестового життя, зрозуміти, що той щоденний хрест, який кожен з нас несе, даний людині Богом.

До всіх нас звертається Ісус Христос: "Коли хто хоче йти за мною,  нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною...  Хто не несе хреста свого і не йде слідом за мною — не може бути моїм  учнем" (Лк. 9, 23 і 14, 27).

Духовна наука на утрені цієї неділі пояснює причини почитання святого хреста в Хрестопоклонну неділю: "Цієї неділі, третьої в пості, святкуємо почитання чесного й животворного хреста. Чесний і животворний хрест нагадує нам страсті Ісуса Христа, який показав нам свою перемогу над смертю. Богослуження цієї неділі майже нічого не говорять нам про хрест як символ терпіння, покути чи пониження, а радше величають святий хрест як символ радості, символ перемоги і тріумфу, що завершує світле Воскресення.

Основний гімн цієї неділі — пісня "Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє Воскресення Твоє славимо".

Стихири вечірні й утрені, канон, сідальні цієї неділі — це великий гімн слави на честь Господнього хреста. "Радуйся, життєдайний хресте, — співається на великій вечірні, — прегарний раю Церкви, дерево безсмертя, що дало нам насолоду вічної слави.

Урочисте поклоніння святому хресту на утрені цієї неділі відбувається так:

У переддень празника гарно прибраний квітами святий хрест виносять після вечірні з захристії на престол. Наступного дня на утрені в часі великого славословія священик бере святий хрест з престолу, кладе його собі на голову, виносить на середину церкви і ставить на тетраподі.

Цього дня, замість "Святий Боже", співається на Літургії "Хресту Твоєму... ". Ця пісня на честь святого хреста співається після кожної відправи цілий тиждень аж до п'ятниці і при тому вірні поклоняються святому хресту.

Хрестопоклінна неділя вчить нас розуміти велике значення святого хреста для нас не тільки в часі посту, але і для нашого цілого життя. Ця неділя показує нам, що де хрест, там сила, там перемога, там спасення і там запевнене воскресіння до вічного щасливого життя.

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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