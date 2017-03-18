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Християни східного обряду вшановують сьогодні Животворчий Хрест — Хрестопоклінна неділя
19 березня 2017, 11:24 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
У Хрестопоклінну неділю вірні йдуть до храму та вклоняються Животворчому Хресту. Якраз цієї неділі хрест виступає перед нами як знамено сили, знамено спасення та знамено перемоги і тріумфу. Для християн Хрестопоклінна неділя особлива. Цей день призначений, аби людина змогла відчути зміст особистого хреста та хрестового життя, зрозуміти, що той щоденний хрест, який кожен з нас несе, даний людині Богом.
До всіх нас звертається Ісус Христос: "Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною... Хто не несе хреста свого і не йде слідом за мною — не може бути моїм учнем" (Лк. 9, 23 і 14, 27).
Духовна наука на утрені цієї неділі пояснює причини почитання святого хреста в Хрестопоклонну неділю: "Цієї неділі, третьої в пості, святкуємо почитання чесного й животворного хреста. Чесний і животворний хрест нагадує нам страсті Ісуса Христа, який показав нам свою перемогу над смертю. Богослуження цієї неділі майже нічого не говорять нам про хрест як символ терпіння, покути чи пониження, а радше величають святий хрест як символ радості, символ перемоги і тріумфу, що завершує світле Воскресення.
Основний гімн цієї неділі — пісня "Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє Воскресення Твоє славимо".
Стихири вечірні й утрені, канон, сідальні цієї неділі — це великий гімн слави на честь Господнього хреста. "Радуйся, життєдайний хресте, — співається на великій вечірні, — прегарний раю Церкви, дерево безсмертя, що дало нам насолоду вічної слави.
Урочисте поклоніння святому хресту на утрені цієї неділі відбувається так:
У переддень празника гарно прибраний квітами святий хрест виносять після вечірні з захристії на престол. Наступного дня на утрені в часі великого славословія священик бере святий хрест з престолу, кладе його собі на голову, виносить на середину церкви і ставить на тетраподі.
Цього дня, замість "Святий Боже", співається на Літургії "Хресту Твоєму... ". Ця пісня на честь святого хреста співається після кожної відправи цілий тиждень аж до п'ятниці і при тому вірні поклоняються святому хресту.
Хрестопоклінна неділя вчить нас розуміти велике значення святого хреста для нас не тільки в часі посту, але і для нашого цілого життя. Ця неділя показує нам, що де хрест, там сила, там перемога, там спасення і там запевнене воскресіння до вічного щасливого життя.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.