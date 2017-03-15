Студенти УКУ запрошують на Великдень до Львова молодь зі Сходу України

16 березня 2017, 10:43 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Львові з 14 до 17 квітня триватиме акція «Великдень разом». Її організатори – Студентське Братство УКУ.

У рамках «Великодня разом» студенти з різних куточків України приїжджають до Львова на 4 дні, щоб дізнатись про пасхальні традиції Галичини, повідомляє Духовна велич Львова.

«Основна мета заходу – краще пізнати одні одних, розвинути дружні стосунки між молоддю різних регіонів нашої держави та налагодити комунікацію», – розповідає Юлія Любич, голова Студентського Братства УКУ.

Організатори сподіваються зустріти 150 гостей зі сходу України. Це студенти із різних міст, зокрема з евакуйованих університетів Донецької, Луганської областей; надійшло багато анкет з Мелітополя, завжди приїжджають учасники із Запоріжжя, Криму тощо.

Крім заходів у Шевченківському гаю, будуть й нові ініціативи, а саме: гаївки біля університету, інші спільні події для більшої інтеграції й спілкування між групами.

«Ми плануємо поселити їх в сім’ях, бо там вони дізнаються більше про Великдень, зможуть відчути усі моменти та атмосферу підготовки до цього свята на Галичині. Закликаємо Вас долучитись – запросити до себе гостя з іншого регіону України на час Великодніх свят», – наголошує Юлія Любич.

 

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теги до статті:Великдень,УКУ
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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