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Студенти УКУ запрошують на Великдень до Львова молодь зі Сходу України
16 березня 2017, 10:43 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
У Львові з 14 до 17 квітня триватиме акція «Великдень разом». Її організатори – Студентське Братство УКУ.
У рамках «Великодня разом» студенти з різних куточків України приїжджають до Львова на 4 дні, щоб дізнатись про пасхальні традиції Галичини, повідомляє Духовна велич Львова.
«Основна мета заходу – краще пізнати одні одних, розвинути дружні стосунки між молоддю різних регіонів нашої держави та налагодити комунікацію», – розповідає Юлія Любич, голова Студентського Братства УКУ.
Організатори сподіваються зустріти 150 гостей зі сходу України. Це студенти із різних міст, зокрема з евакуйованих університетів Донецької, Луганської областей; надійшло багато анкет з Мелітополя, завжди приїжджають учасники із Запоріжжя, Криму тощо.
Крім заходів у Шевченківському гаю, будуть й нові ініціативи, а саме: гаївки біля університету, інші спільні події для більшої інтеграції й спілкування між групами.
«Ми плануємо поселити їх в сім’ях, бо там вони дізнаються більше про Великдень, зможуть відчути усі моменти та атмосферу підготовки до цього свята на Галичині. Закликаємо Вас долучитись – запросити до себе гостя з іншого регіону України на час Великодніх свят», – наголошує Юлія Любич.
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