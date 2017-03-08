Юдеї починають святкувати Пурим

Свято Пурим євреї відзначають уже понад дві з половиною тисячі років. Цьогоріч Пурим святкують 12 березня, але за єврейською традицією відзначення цього свята починається напередодні – 11 березня. У синагогах читають історію цариці Естер – Мегілат Естер.

Пурим (від аккадского пуру — доля, івритське „пур” – жереб) — єврейське свято, встановлене, згідно із біблійною книгою Есфірі (Естер) в пам'ять порятунку євреїв, що проживали на території Перської імперії, від винищування їх Аманом-амалікитянином, улюбленцем персидського царя Ахашвероша (Артаксеркса, V ст. до н. е.)

Пурим традиційно святкують в 14-й день єврейського місяця Адара. Сама назва свята у перекладі з персидської означає «жереб». За часів персидського царя Ахашвероша (Артаксеркса), одруженого на єврейці Естер, один із його чиновників Аман одержав дозвіл на побиття євреїв. Жереб випав на 14-й день. Коли про це дізналася цариця Естер та її двоюрідний брат Мордехай, то зібрали усіх євреїв, щоб спільно постити, молитись та вивчати Тору. Після цього криваві помисли Амана Бог повернув проти нього.

Напередодні свята юдеї дотримуються строгого посту Естер, який триває добу. Починається він вранці тринадцятого адару. У зв’язку з тим, що тринадцятий адар випадає на суботу, піст перенесли на попередній перед суботою четвер (11 адару), тобто на 9 березня.

Піст був встановлений в пам`ять про події Пурима, коли з ініціативи Естер євреї Персії постились і молилися про порятунок від винищення їх Аманом. Під час цього посту (також як і в інші пости) не можна не тільки їсти, а й пити.



Пурим же вважається найвеселішим єврейським святом. Під час його відзначення юдейські спільноти організовують Пуримський маскарад, який має вказувати на те, що під маскою простого збігу обставин завжди криється Боже провидіння.



Основною стравою свята є солодкі пиріжки з маком – аменташ (у перекладі з івриту — «кишені Амана»). Святкуючи Пурим, євреї також не забувають про традиційні солодкі подарунки та милостиню.

Про історію, зміст та традиції свята Пурим читайте на РІСУ.