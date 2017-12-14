У Сумах відкрили Меморіальний Хрест «Пам`ять Нації»

«Пам’ять Нації». Таку назву має Меморіальний Хрест, відкриття якого відбулося у Сумах. На відкриття зібралася понад сотня людей, інформує tv.sumy.

«Це і сумно, але, це якимось чином об`єднує людей, особливо в теперішній час. Знаєте як: добро і зло одвічний бій затятий і в боротьбі цій зло сильніше тим, що засоби добра не всі сприйнятні. Між тим як зло не гребує нічим. Але, в ложці каші з`їсти себе не дамо, хоч роти в них широкі й апетити великі. А до цього всього ми потрібні пам’ятати і допомагати цим людям і цим хлопцям, які повертаються», – каже сумчанка Олена.

«Це козацький хрест, а ми українці. І Україна бореться за свою самостійність разом з оцим хрестом. І по сьогоднішній день. Але, ми все одно переможемо», – каже сумчанин Володимир.

Меморіальний хрест встановили, аби вшанувати пам’ять воїнів, які віддали своє життя за Україну. Він знаходиться біля Церкви Святого апостола Андрія Первозванного.

«Наша церква – українська православна церква Андрія Первозанного є Військовим храмом у нашому патріархаті. І найшли доцільним, щоб поставити біля військового храму цей пам’ятний знак», – зазначив староста церкви, батько загиблого Андрія Реути – Олександр.

«Нас обязывает поставить этот крест не только для нас, но и для нашего поколения, для молодого поколения, для детей, для внуков, которые бы приходили сюда и почтили воинов, которые погибли», – каже бабуся загиблого Романа Атаманюка – Надія Михайлівна.

Пам`ятний знак – подарунок благодійної організації «Цивільний корпус «Азов». Виготовили його з каменю-піщаника. За благодійні внески.