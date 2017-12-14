У Сумах відкрили Меморіальний Хрест «Пам`ять Нації»

14 грудня 2017, 10:38 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

«Пам’ять Нації». Таку назву має Меморіальний Хрест, відкриття якого відбулося у Сумах. На відкриття зібралася понад сотня людей, інформує  tv.sumy.

«Це і сумно, але, це якимось чином об`єднує людей, особливо в теперішній час. Знаєте як: добро і зло одвічний бій затятий і в боротьбі цій зло сильніше тим, що засоби добра не всі сприйнятні. Між тим як зло не гребує нічим. Але, в ложці каші з`їсти себе не дамо, хоч роти в них широкі й апетити великі. А до цього всього ми потрібні пам’ятати  і допомагати цим людям і цим хлопцям, які повертаються», – каже сумчанка Олена.

«Це козацький хрест, а ми українці. І Україна бореться за свою самостійність разом з оцим хрестом. І по сьогоднішній день. Але, ми все одно переможемо», – каже сумчанин Володимир.

Меморіальний хрест встановили, аби вшанувати пам’ять воїнів, які віддали своє життя за Україну. Він знаходиться біля Церкви Святого апостола Андрія Первозванного.

«Наша церква – українська православна церква Андрія Первозанного є Військовим храмом у нашому патріархаті. І найшли доцільним, щоб поставити біля військового храму цей пам’ятний знак», – зазначив староста церкви, батько загиблого Андрія Реути – Олександр.

«Нас обязывает поставить этот крест не только для нас, но и для нашего поколения, для молодого поколения, для детей, для внуков, которые бы приходили сюда и почтили воинов, которые погибли», – каже бабуся загиблого Романа Атаманюка – Надія Михайлівна.

Пам`ятний знак  – подарунок благодійної організації «Цивільний корпус «Азов». Виготовили його з каменю-піщаника. За благодійні внески.

Система Orphus
теги до статті:Суми
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 14 грудня 2017, 18:21

      От бачимо, як останнім часом досить активно й нахраписто певні чинники - причому, під гучний акомпанемент саме "українсько-патріотичної" риторики - піар-рекламують і просувають в Україні

    • В. Ясеневий | 14 грудня 2017, 15:51

      Дорогой Михаил.Как Вы думаете?Ну неужели, пускай и 20 миллионов украинцев, не могуть иметь Поместную Автокефальную Церковь???Вы ж назвали такие маленькие:Стамбульскую, Александрийскую и т.д..Там по

    • В. Ясеневий | 14 грудня 2017, 15:03

      Абсолютно не вірю, не признаю і,згідно здорового глузду, не можу навіть уявити і припустити, що ,навіть згідно найревнішого дотримання всіх канонів і приписів - УСТАВІВ - діє СВЯТИЙ ДУХ....Один

    • В. Ясеневий | 14 грудня 2017, 04:31

      Дуже щиро, без найменших піддівок.От поєднайте, будь ласка,ВАША ПРЕВЕЛЕБНОСТЕ. спочатку всіх українців за межами УКРАЇНИ.ЦЕ БУДЕ ДУЖЕ ВЕЛИКЕ ВАШЕ ДОСЯГНЕННЯ!!!А що вже говорити про нас в УКРАЇНІ І

    • В. Ясеневий | 14 грудня 2017, 04:07

      Дуже прошу всіх бажаючих конкретності.НЕОДНОРАЗОВО СВІДЧИЛИ (НАВІТЬ!!!) ЄПИСКОПИ УАПЦ , а також ЄПИСКОПИ УПЦ КП(!!!),що коли ВОНИ були на СВЯТІЙ ГОРІ АФОН, то там С Л У Ж И Л И СВ.Л І Т У Г І Ю з

    Популярні статті місяця